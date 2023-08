Tina skiftede skrivebordet ud med kedeldragten

Redaktionen Lørdag, 12. august 2023 - 15:49

Virksomhedskonsulent Tina Lynge Schmidt forlod skrivebordets trygge bastion og fik snavs på fingrene i sommerens løb. I juni og juli var hun i en selvvalgt praktik blandt VVS-folkene hos Nic’s VVS i Nuuk – og er nu en del erfaringer rigere, skriver avisen Sermitsiaq.

– Først og fremmest har jeg fået en tro på mine evner med værktøj og håndværk, så jeg nu kan sætte håndvask og blandingsbatteri op, skifte pakninger og rense afløb. Så nu skal der lidt mere til, før jeg ringer efter en håndværker, når der skal laves småreparationer i hjemmet i fremtiden, fortæller Tina Lynge Schmidt til Sermitsiaq.

– Men det har også været sundt at være ude på en arbejdsplads og lære noget om hverdagen i små og mellemstore virksomheder. Det kan jeg helt bestemt bruge i mit daglige arbejde, siger Tina Lynge Schmidt, der til hverdag driver virksomheden TLS Ressourcer, hvor hun arbejder med kurser, facilitering og administrative opgaver så som projektkoordinator.

Blev taget på ordet

– Muligheden opstod ved lidt af et tilfælde. Jeg havde ringet efter Nic’s VVS, fordi jeg havde en vandhane, der dryppede. Så kom snakken i gang – og jeg sagde, at det kunne være sjovt at gå til håndværker. Nic Rasmussen tog mig på ordet og sagde, at jeg bare skulle ringe, hvis jeg havde lyst, fortæller Tina Lynge Schmidt.

– Det passede fint ind i mine planer. Som konsulent er sommeren en lidt stille periode – og det er til gengæld en ganske travl periode for håndværkerne. så vi lavede en aftale om, at jeg skulle i praktik hos Nic’s VVS i et par måneder hen over sommeren.

– Så jeg har været hos VVS-folkene i cirka halv tid i juni og juli. Jeg er mødt ind klokken 7 og har deltaget i morgenmøderne, hvor dagens opgaver bliver fordelt – og så har jeg været med nogle af svendene ude på byggepladserne, hvor jeg har været med i arbejdet. De har været tålmodige og flinke til at lære fra sig – og så er jeg ellers gået i gang med alt, hvad de har bedt mig om.

Læs hele historien i denne uges Sermitsiaq. Få adgang her: