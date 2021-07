TIME sender Nuuk ind i fornemt selskab

Redaktionen Onsdag, 21. juli 2021 - 10:15

Listen er en samlet rejseguide, der udgives hvert år i samarbejde med redaktører og eksperter fra hele verden. Det er særligt Nuuks kystnære stier, der sammen med den høje chance for at opleve nordlys, har sikret den grønlandske hovedstad en placering på listen, oplyser Visit Greenland i en pressemeddelelse.

- Det er fantastisk, at Nuuk er en del af TIMEs liste for 2021. Det er en anerkendelse af de muligheder, Nuuk har som en eftertragtet destination. Lister som disse er vigtige, da de er med til at sikre, at folk husker destinationen, når de planlægger deres næste rejse, fortæller direktør for Visit Greenland, Hjörtur Smárason.

Bæredygtighed

Også Nuuks store fokus på miljø og bæredygtighed, herunder hovedstadens ambition om at blive verdens første bæredygtige hovedstad, bliver fremhævet i TIMEs udnævnelse.

- Vi ved, at vores gæster og lokalbefolkningen er optaget af miljø og bæredygtighed. Derfor arbejder vi målrettet på hele tiden at udvikle Grønlands hovedstad i en bæredygtig retning. Det er glædeligt at se, hvordan vores indsatser giver genklang ude i verden, og at initiativerne på området skaber opmærksomhed og værdi, siger Anne Nivíka Grødem fra Sermersooq Business.

Lang vej

Nuuks vej til den eftertragtede TIMEs liste startede tilbage i 2017, da Visit Greenland inviterede journalist Lauren Breedlove, som står bag bloggen girlwanderlist.com, på en pressetur til Grønland. Under besøget forelskede hun sig i landet og de unikke og finurlig oplevelser, Grønland har at tilbyde.

Tidligere i år bad TIME hende så bidrage til deres årlige rejseguide og med hendes fantastiske minder fra Grønland i bagagen, havde hun nemt ved at anbefale Grønland som rejsedestination, skriver Visit Greenland.

