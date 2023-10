Tiltalt fundet skyldig i 27 forhold: Hæleri, vold og hash-smugling

Thomas Munk Veirum Tirsdag, 10. oktober 2023 - 07:47

Et alenlangt anklageskrift har dannet grundlag for en retssag mod en 24-årig mand, som var på anklagebænken i Sermersooq Kredsret i sidste uge.

Anklageskriftet oplistede de ikke mindre 27 forhold - herunder trusler, hæleri og besiddelse af kokain, som manden var tiltalt for.

Forbrydelserne er ifølge anklageskriftet foregået over flere år.

Tilbage i marts 2021 er den 24-årige eksempelvis tiltalt for at have truet en kvinde på livet over beskedtjenesten Messenger ved blandt andet at skrive til hende: "Det bliver sjovt at skyde dig. Jeg glæder mig til at se dig. Jeg er i gang med at lede efter dig."

Stoppet med promille over 2

I sommeren 2021 er den 24-årige også tiltalt for at have solgt en stjålet riffel. I oktober samme år er han desuden ved indrejse til Grønland blevet stoppet i Kangerlussuaq med 34,3 gram hash og 0,9 gram kokain. Stofferne var skjult i en cremedåse, hvilket har kostet en tiltale for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer.

I maj 2022 er manden tiltalt for at have været i besiddelse af en ulovlig halvautomatisk salonriffel. I juli samme år er han tiltalt for at have ført en bil med en promille på 2,07. Manden havde allerede fået frakendt førerretten.

Det seneste forhold handler om vold begået i beværtningen Maximut i Nuuk, hvor den 24-årige er tiltalt for at have slået og bidt en person.

Bøder og anstaltsanbringelse

Anklagemyndigheden gik efter at få den 24-årige anbragt i anstalten i seks måneder samt tildelt bøder for 40.000 kr. og frakendelse af kørekortet i 10 år. Derudover konfiskation af 41,32 gram hash og 0.9 gram kokain.

Kredsretten valgte at følge anklagemyndigheden påstande om anstaltsanbringelse, bøder, konfiskation og frakendelse af kørekort, oplyser Grønlands Politi, der også fortæller, at retten ved strafudmålingen lagde særligt vægt på, at tiltalte tidligere er dømt for lignende kriminalitet.

Grønlands Politi oplyser, at tiltalte ankede dommen vedrørende skyldsspørgsmålet i alle forhold.

Tilfreds anklager

Specialanklager Lars Petersen udtaler om sagen:

- Anklagemyndigheden er tilfreds med sagens udfald, da vi fik medhold i hele vores påstand omkring skyldsspørgsmålet og udmålingen af foranstaltningen for hans lovovertrædelser. Han har dog selv anket sagen til Landsretten, og vi har derfor modanket til skærpelse, da vi vil give Landsretten mulighed for at udmåle en højere foranstaltning.