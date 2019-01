Tilsyn: Sermersooq har fortsat problemer i socialforvaltningen

Asger Søndergaard Nielsen Mandag, 07. januar 2019 - 11:06

Det fastslås, at Kommuneqarfik Sermersooq er på rette vej med at løse de mange problemer, der har været på det sociale område i kommunen, fremgår det af en tilsynsrapport fra Tilsynsenheden i Departement for Sociale anliggender, der netop er offentliggjort.

Der er dog stadig en række punkter, der kræver markante forbedringer, fremgår det af tilsynsrapporten, der er en opfølgning på tidligere rapporter lavet i 2016 og 2017.

Mangel på dokumentation

Et af de kritikpunkter, der flere gange nævnes af tilsynsenheden er mangel på journalføring og dokumentation. Det drejer sig især om at indhente børneattester på personer, der er involverede i det sociale arbejde med børn.

Selvom det var et af de punkter, som man i den tidligere tilsynsrapport lagde stor vægt på, er der altså stadig problemer i forhold til at få indhentet børneattester på de relevante personer.

Det kniber også med at få ført de rigtige journaler i kommunen. I tilsynsrapporten står der:



- Kommunen hævder selv, at sagsbehandlingen tager udgangspunkt i de fysiske sagsmapper, og at samtlige relevante dokumenter bør være at finde i den fysiske sagsmappe. Dette er dog langt fra korrekt. I størstedelen af sagerne mangler ét eller flere relevante dokumenter, herunder afgørelser, beregninger, skrivelser til borgeren, lægeerklæringer osv.

Rapporten nævner også, at gule post-its flere steder er brugt som en erstatning for dokumenter.

Manglen på journalføringen er værst på handicapområdet og mindst problematisk på pensionsområdet.

Nuuk anerkender ikke de andre

Et andet punkt, hvor tilsynsrapporten peger på rigelig plads til forbedringer, er i forhold til den interne kommunikation i kommunen.

- Det er Tilsynsenhedens vurdering på grundlag af tilsyn i hele Kommuneqarfik Sermersooq, at der er betydelige mangler i den praktiske, interne kommunikation i Socialforvaltningen i hele kommunen, står der i rapporten.

Værst står det til, når der skal samarbejdes mellem medarbejderne i Nuuk og medarbejdere i de andre byer i kommunen. I tilsynsrapporten beskrives det, hvordan personale i Ittoqqortoormiit og Paamiut mener, at de ikke får den rette anerkendelse fra Nuuk. Det bliver meget tydeligt, når det sociale rejsehold fra Nuuk kommer på besøg. I et tilfælde, hvor Tilsynsenheden var i Ittoqqortoormiit, samtidig med at rejseholdet fra Nuuk var i byen for at assistere personalet, førte det dårlige samarbejde til en opsigelse fra en lokal sagsbehandler.

I tilsynsrapporten står der, at det kunne have været undgået, hvis der havde været en bedre kommunikation mellem socialforvaltningen i Nuuk og Ittoqqortoormiit. Helt konkret er det, fordi der opstår uenighed om, hvem der gør hvad i sagsbehandlingen af børnesager.

Lang og besværlig vej

Kommuneqarfik Sermersooq har i forbindelse med tilsynsrapporten indleveret en kommentar til rapportens indhold. Det fremgår ikke af kommentaren, hvordan kommunen forholder sig til problemerne med dokumentation og kommunikation, men kommunen skriver, at vejen til en bedre socialforvaltning er lang og slidsom. Det skyldes ifølge kommunen besværligheder med at anskaffe sig de nødvendige sagsbehandlere.

- Det er fortsat opfattelsen hos forvaltningens ledelse, at arbejdet med at opkvalificere og fastholde sagsbehandlerne i systematisk sagsbehandling er en uomgængelig og slidsom vej at gå, med henblik på at gennemføre forvaltningens udviklingsplan, implementere Selvstyrets regelsæt og efterleve internationale konventioner på området, skriver Kommuneqarfik Sermersooq.