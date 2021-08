Tilsynsenheden: Børneattest skal være på plads

Nina-Vivi Møller Andersen Torsdag, 12. august 2021 - 07:45

Efter uanmeldt tilsyn på døgninstitutionen, Pitu tilbage i marts er tilsynsenheden nået frem til 20 anbefalinger og 10 påbud til døgninstitutionen, Pitu I Nuuk.

I rapporten kan man dog læse, at børnene generelt har udtrykt god trivsel og er glade for, at bo på døgninstitutionen, der er et sted, hvor de oplever nærværende personale.

Tilsynsenheden påpeger blandt andet, at der er for mange børn, i forhold til at institutionen kun har tilladelse til 16 børn på deres forskellige bosteder.

- Tilsynsenheden har konstateret, at institutionen p.t. har 22 børn og agter at udvide til 25 pladser, men p.t. kun har tilladelse til 16 børn og blot søgt om godkendelse til 20 pladser. Dermed er institutionen på nuværende tidspunkt ikke godkendt til de faktiske antal pladser, hvorfor der er givet et påbud i forhold til dette, skriver Selvstyrets tilsynsenhed i deres rapport.

Understøtter børnenes personlige kompetencer

Selvom personalet i døgninstitutionen mangler kompetanceudvikling og at der er for mange børn på døgninstitutionen, så trives børnene, fremgår det af konklussionen. Tilsynsenheden vurderer, at døgninstitutionen støtter børn i deres sociale og personlige kompetencer.

Døgninstitutionen prøver, at udvide institutionen med 20 pladser. Ansøgningen var stadig under behandling tilbage i marts.

Tilsynsenheden har konstateret, at børnene støttes og motiveres til at passe og møde velforberedt i skole, uddannelse eller beskæftigelse. Derudover samarbejder institutionen med skolen eller institutionen.

Den aktuelle børnegruppe er i alderen 3-15 år.

Konflikthåndtering blandt personale

Selvom de fleste børn giver udtryk for trivsel på institutionen, så anbefales ledelsen til at opkvalificere deres personale.

- Tilsynsenheden anbefaler, at der udarbejdes en plan for kompetenceudvikling og at det igangsatte arbejde med eks. planlægning af de pædagogiske dages indhold fortsættes.

Dertil udsteder tilsynsenheden en påbud om, at Pitu udarbejder behandlingsplaner og statusrapporter efter gældende lovgivning. Medarbejderne skal indberette magtanvendelse, hvis der har været anvendelse. Døgninstitutionen har anvendt magt uden, at det blev indberettet.

- Ledelsen giver udtryk for at denne generelt er fortrolig med reglerne for magtanvendelser og gråzonerne, men de har ikke modtaget nogle oplæringer i kontekst af deres ansættelse ved institutionen. Medarbejderne oplyser Tilsynsenheden om, at de har deres viden om magtanvendelser fra andre ansættelser, fremgår det i rapporten.

Tilsynsenheden konstaterer, at fire af børnene mangler handleplaner fra kommunerne, fem handleplaner er forældede og 13 er gældende.

Manglende uddannelsesvejledning

Nogle af de 22 børn bliver sendt afsted til Kapisillit i to måneder for at holde pause. Dette foregår i skoletiden, hvor deres undervisning dermed ikke er optimalt. Børnene lærer dog, at gå på jagt og lærer, at være sammen på en anderledes måde, lyder det i rspporten.

- Tilsynsenheden anbefaler, at der opstilles retningslinjer for undervisning under ophold i Kapisillit, der er realistiske, samt at der indgås aftaler angående graden af undervisning med det enkelte barns skole i forbindelse med ophold uden for byen i skoleåret, anbefaler tilsynsenheden.

Selvstyret anbefaler også, at mål for skole, uddannelse og beskæftigelse fastsættes i samarbejde med børnene og dette skal dokumenteres i årsrapporten eller i behandlingsplanerne.