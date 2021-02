Tilsynsbesøg: Skole leverede for få undervisningstimer

Jørgen Schultz-Nielsen Tirsdag, 16. februar 2021 - 17:00

Et tilsynsbesøg fra Forvaltning for Børn og Skole i Kommeqarfik Sermersooq har afdækket flere forhold, som der skal rettes op på ved Atuarfik Hans Lynge skolen, fremgår det af en orientering, som Udvalget for Erhverv og Økonimi får forelagt på sit næste møde den 18. februar.

I skoleåret 2019/20 har skolens ledelse ikke formået at planlægge undervisningstiden, så den holder sig inden for lovens minimumsrammer.

Minimumsgrænser

I forvaltningsdirektør Lone Nukaaraq Møllers sagsfremstilling pointeres det, hvilke minimumsgrænser, der gør sig gældende for specielt fire årgange:

4. årgang: 890 timer

5. årgang: 920 timer

9. årgang: 910 timer

10. årgang: 920 timer

Skolen har fået en henstilling om at planlægge undervisningstiden, så man lever op til loven. Og forvaltningsdirektøren påpeger, at man sikre dette ”ved, at man kigger på anden undervisning end de ordinære fag i disse årgange samt løbende holder øje med, om man følger den ugentlige norm for undervisningstid på årgangene”.

Forvaltningens skoleafdeling vil holde øje med, at skolen fremover får planlagt undervisningen for de forskellige årgange, så man ikke bryder loven.

Andre forhold

Tilsynsbesøget afslørede også andre forhold:

Der er i øjeblikket ikke en instruks i forbindelse med elevfravær

På Trin 1 havde skolen oprettet en ekstra afdelingsleder, hvilket strider imod en arbejdstidsaftale.

Kontaktperson til elevrådet mangler

Fagligt set vurderer kommunens skoleafdeling, at skolen er velfungerende og trinresultaterne ligger godt i forhold til landsresultatet, men der er dog undtagelser: det halter med skriftlig grønlandsk og matematik, og afgangseleverne ligger under landsgennemsnittet, når det gælder grønlandsk.

- Derfor vil skoleledelsen have mere fokus på lærere med linjefag samt deres anvendelse, fremgår det.

Skolen har 495 elever samt to gæsteelever, der er fordelt på 22 normalklasser, som har en klassekvotient på 22,04.

Pladsmangel udfordrer

Pladsmangel er en stor udfordring, da skolen kun er bygget til at huse 1. til 7. klasse. Lærerne har givet udtryk for, at de føler sig nedslidte, grundet undervisning af forholdsvist høje elevtal, som kan nå op på 26 elever i en klasse.

- Det høje elevtal i klasserne kan også være en forklaring på, at der har været adskillige lærerskift de senere år, hvor nogle af lærerne har valgt at søge andre steder hen, oplyses det i orienteringen til økonomiudvalget.