Tilsyn: Påbud hagler ned over kommune

Kassaaluk Kristensen Torsdag, 24. februar 2022 - 10:35

Kommune Kujalleq har modtaget tre forpligtende påbud og i alt 28 henstillinger vedrørende Kommunens forvaltning af det sociale regelsæt inden for støtte til personer med handicap. Det sker efter Selvstyrets Tilsyn har været på anmeldt tilsyn i efteråret 2021.

Tilsynsenheden vurderer, at det er svært at danne sig et overblik over, hvad der er op og ned over enkelte sager i forvaltningen omkring hjælp og støtte til personer med handicap.

- I flere tilfælde ses et dokument blot lagt i sagen uden yderligere stillingtagen eller opfølgning. Dertil ses der i flere sager at være truffet en afgørelse om støtte efter handicaplovgivningen, uden at der foreligger dokumentation herfor, herunder findes der i flere tilfælde ingen skriftlig afgørelse herom truffet over for borgeren, skriver tilsynsenheden i sin sammenfatning af den 44 siders tilsynsrapport.

Påbuddene

Tilsynet har kigget på i alt 24 sager om børn og voksne med handicap under deres besøg i Kommune Kujalleq.

Qaqortoq:

Tre sager om børn med handicap

Otte sager om voksne med handicap

Nanortalik:

To sager om børn med handicap

Seks sager om voksne med handicap

Narsaq:

To sager om børn med handicap

Tre sager om voksne med handicap

I tre af sagerne udsteder tilsynet forpligtende påbud til kommunalbestyrelsen om at rette op på sagernes forløb. To af sagerne omhandler voksne, mens en handler om et barn med handicap.

I de første to sager påbydes kommunalbestyrelsen til at igangsætte en udredning og udarbejde handleplan i sagerne.

- I den tredje sag har Tilsynsenheden udstedt forpligtende påbud til kommunen om, at kommunen skal iværksætte en socialfaglig undersøgelse, herunder en børnepsykiatrisk udredning, og i forlængelse heraf udarbejde en handleplan på baggrund af undersøgelsen, relateret til barnets handicap, lyder det.

Manglende kendskab til lovgivning

Tilsynet kritiserer kommunens håndtering af sager om støtte til personer med handicap, da det tydeligt fremgår i sagerne, at personerne er kendte igennem flere år i kommunen.

Tilsynsenheden bider dog mærke i, at kommunens sagsbehandlere ikke har nok kendskab til, hvilken lov, sagsbehandlerne skal arbejde efter, når en person med handicap skal have støtte.

- Tilsynsenheden vurder, at de skriftlige afgørelser viser manglende kendskab til, hvilke bestemmelser i handicaplovgivningen som er grundlaget for kommunens sagsbehandling. Der er således i flere afgørelser henvist til bemyndigelsesbestemmelser. Dertil viser de skriftlige afgørelser, at der er manglende opmærksomhed på hvilken lovgivning, der er gældende og som er grundlaget for kommunens sagsbehandling, lyder kritikken fra Selvstyrets Tilsynsenhed.

Kommunen har også modtaget i alt 28 vejledende henstillinger i sagerne omkring personer med handicap.