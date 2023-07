Tilsyn med skarp kritik af Sermersooqs behandling af personer med handicap

Thomas Munk Veirum Torsdag, 13. juli 2023 - 07:44

Et tilsyn med forvaltningen af handicapområdet i Kommuneqarfik Sermersooq afslører betydelige problemer.

Tilsynet er gennemført i perioden oktober 2022 til slutningen af maj 2023 og har haft fokus på om lov om støtte til personer med handicap og lov om støtte til børn overholdes i kommunen.

Rod i sagerne, manglende handleplaner og afgørelser samt sagsbehandlere, der føler de kun laver brandslukning, er blandt de kritikpunkter, der kommer frem i rapporten, der er lavet af Tilsynsenheden ved Departementet for Sociale Anliggender, Arbejdsmarked og Indenrigsanliggender.

19 henstillinger og påbud i fire sager

Tilsynsenheden kommer i sin rapport med hele 19 henstillinger til kommunen om konkrete forbedringer, den bør foretage.

Det drejer sig eksempelvis om oprettelse af lovpligtig bisidderordning for hver by i kommunen, udarbejdelse af lovpligtige handleplaner for børn og unge med handicap samt systematisering af behandlingen af modtagne underretninger vedrørende børn og unge.

Eksempelvis fandt tilsynet kun to handleplaner i syv gennemgåede handicapsager på børn og unge, og de to handleplaner var mangelfulde. Handleplaner skal udarbejdes sammen med personen med handicap og dennes omsorgsgivere og beskrive mål og formål med eventuel støtte fra kommunen.

Udover henstillinger udsteder tilsynsenheden også påbud i fire af de sager, som enheden har gennemgået. De to af sagerne handler om et barn og en ung med handicap, og i begge sager er der også mistanke om seksuelle overgreb.

Kommunen er blevet pålagt at sætte yderligere ind for at støtte de implicerede i de to sager.

Måtte sortere papirer i 14 dage

Den generelle sagsbehandling på området kritiseres på flere punkter. Tilsynsenheden skriver blandt andet i sin konklusion:

- Nogle afdelinger på handicapområdet bar præg af manglende systematik i så høj grad, at det var svært og tidskrævende at få overblik over den enkelte sag på grund af manglende dokumentation og systematisering af sagsskridt.

Under gennemgangen af sager kan man eksempelvis læse, at tilsynet på et tidspunkt måtte bruge 14 dage på at sortere dokumenter for at kunne få indblik i to sager om børn med handicap.

- Hos nogle forvaltninger/afdelinger var den manglende systematik så stor, at dette afstedkom stor frustration hos sagsbehandlerne, men blev også forklaret med, at hele arbejdet handlede om ren ”brandslukningsarbejde”, skriver tilsynsenheden.

Mangler kendskab til lovgivningen

Udover rod i sager påtaler tilsynet også manglende kendskab til den relevante lovgivning.

- Dette finder Tilsynsenheden stærkt kritisabelt og har derfor en vejledende henstilling om, at Kommuneqarfik Sermersooq fremadrettet bør sikre sig, at der sagsbehandles med udgangspunkt i både handicapstøtteloven og børnestøtteloven, samt at dette sker koordineret når det drejer sig om børn med handicap, skriver tilsynsenheden.

Tilsynsenheden har været på besøg i alle kommunens byer, og nogle afdelinger fungerer bedre end andre:

Kommunaldirektør tager rapport meget alvorligt

- Samlet set var der store forskelle mellem byerne, samt imellem forvaltningerne. Nogle fungerer med mindre udfordringer, mens andre har meget kritisable udfordringer, konkluderes det i tilsynsrapporten.

Kommuneqarfik Sermersooq skal nu udarbejde et svar til tilsynsenheden. Kommunaldirektør Ole Jakobsen siger til Sermitsiaq.AG, at man tager tilsynsrapporten meget alvorligt, og man vil tage fat på at forbedre forvaltningen af området.

Sermitsiaq.AG arbejder på en opfølgende artikel med en uddybning af kommunaldirektørens reaktion på tilsynets kritik.