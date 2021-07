Tillykke: Lagtinget åbner på Færøernes nationaldag

Kaj Joensen, Det Færøske Nyhedsbureau Torsdag, 29. juli 2021 - 15:49

Corona har plaget Færøerne siden marts i 2020 og har også fyldt meget i det politiske system.



Men nu skal større fokus lægges andre steder, og det gælder om at skabe vækst i samfundet.



- Trivsel, sikkerhed, vækst. Det er kursen, nu hvor Færøerne skal op i fart igen. Vi skal holde fast i sikkerheden, tænde gnisten for trivsel og fortsat skabe vækst i samfundet, erklærede lagmand Bárður á Steig Nielsen, i lagtingets åbningstale 29. juli.



Talen bliver holdt i ólavsøku (Olaifesten), som er Færøernes nationalhøjtid, og 29. juli er samtidig begyndelsen på et nyt lagtingsår.

Husk at blive vaccineret

Lagmanden fremhævede nogle af de sager, som nuværende koalition er lykkedes med at gennemføre, og hvilke planer ligger foran.



Budskabet var helt klart, at færingerne skal til at have en normal hverdag igen. Men for at få en normal hverdag igen skal flere vaccineres. Lige over 50 procent af færingerne er blevet vaccineret to gange, og man skal op på omkring 80 procent for at få flokimmunitet.



Selv om corona ikke fyldte meget i talen, så var corona selvfølgelig en del af talen, og lagmanden opfordrede til at blive vaccineret, fordi vaccinationen er gået lidt i stå.



- For at få flokimmunitet har det stor betydning at de fleste bliver vaccineret. Der er rigeligt med vacciner. Flokimmuniteten skal være så stærk som muligt, når samfundet kommer op i fart igen. Den normale hverdag er i sigte. Den glæder vi os til, sagde lagmanden.

Rigsfællesskabet skal moderniseres

Samarbejdet i rigsfællesskabet blev også inddraget i olaitalen. Lagmanden siger, at kommunikationen med den danske regering har været god, men sådan som udenrigspolitiske situation er, så er der brug for de tre lande i rigsfællesskabet samarbejder bedre - og at rigsfællesskabet må opdateres.



- Vi har brug for et stærkere samarbejde og bedre koordination i riget for at sikre fred og lavspænding, nu hvor stormagterne er begyndt at røre på sig, sagde lagmanden.

Mange mennesker har været til olaifesten (ólavsøka) 28. og 29. juli. Det kan stort set ikke mærkes blandt folk, at der i midten af juli var et stort smitteudbrud af covid-19.

Kritik af lagmandens coronaaflysninger

Nogle af de store arrangementer i forbindelse med olaifesten er blevet aflyst, men ellers holdes den som normalt. Det har fået især arrangører af festivaler og andre mindre bystævner, som er aflyst, til at kritisere lagmanden for tvetydig kommunikation.



Lagmanden, har på baggrund fra anbefalinger fra epidemikommissionen sagt, at festivaler ikke bør holdes. Anbefalingerne om forsamlinger hedder sig stadigvæk, at ikke flere end 500 folk bør samles.



Bárður á Steig Nielsen valgte også at gennemføre dronningens besøg tidligere i juli.



Færøernes smittespredning nåede13. juli op på næsten 190 nysmittede per 100.000 indbyggere i løbet af en uge. Ved olaifestens begyndelse var den faldet til 60. To er indlagt med covid-19.