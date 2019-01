Tillie: Socialområdet brænder uden hjælp

Asger Søndergaard Nielsen Onsdag, 09. januar 2019 - 13:50

Ifølge Tillie Martinussen er socialområdet ”en platform, hvor det brænder så kraftigt, at alting er forkullet til uigenkendelighed.”

Den kritiske udmelding kommer i kølvandet på en rapport, der beskriver, at Kommuneqarfik Sermersooqs socialforvaltning er på rette vej, men mangler at løse en række problemer på socialområdet.

LÆS OGSÅ: Tilsyn: Sermersooq har fortsat problemer i socialforvaltningen

Tillie Martinussen har ikke meget til overs for, at man er på rette vej, når der fortsat er mange problemer.

- Alt sammen begraves og sættes på standby med ordene ”på rette vej”. Det går ganske enkelt for langsomt. Borgerne har været på gaden mange gange i dette år. Blandt andet for at gøre opmærksom på, at daginstitutioner sejler, at personalet er presset mange steder i omsorgssektoren, at der er for få penge, for få hænder, for få tiltag der virker, skriver Tillie Martinussen i en pressemeddelelse.

Giv midler til kommunerne

Tillie Martinussen mener, at man fra Naalakkersuisuts side slipper billigt ved at kalde det for børnenes år, uden at sætte ekstra penge af til at løse problemerne på kommunernes socialområde.

- Hjælp nu kommunerne med at skaffe ressourcer, at få pengene målrettet det, der hjælper børnene, og prioritér samarbejde i den sociale sektor, skriver Tillie Martinussen.