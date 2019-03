Tillie: Samtaler med gravide børn bør være obligatoriske

Walter Turnowsky Onsdag, 27. marts 2019 - 10:23

Indsatsen mod seksuelle overgreb på børn, skal styrkes med yderligere initiativer, mener Samarbejdspartiet.

Med overgrebspakken 'Killiliisa' er en stribe initiativer mod overgreb i gang, ligesom flere skal følge efter. Samarbejdspartiets medlem af Inatsisartut, Tillie Martinussen, mener, at yderligere redskaber bør føjes til palletten.

- Vi vil derfor opfordre Naalakkersuisut til at sikre, at samtaler med børn, der har kønssygdomme, søger prævention eller er gravide / ønsker abort, gøres obligatorisk. Så strammer vi sikkerhedsnettet under vore børn og unge, skriver hun i en pressemeddelelse.

- Vi skal også sikre, at der følger en pose penge med til Sundhedsvæsnet til at sikre denne type samtaler og at uddanne f.eks. sygeplejersker, eller andre fagpersoner til at have denne snak med børnene også gennem video om nødvendigt.