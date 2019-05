Tillies håb: Den 27. maj 2019 blev vendepunktet

Walter Turnowsky Tirsdag, 28. maj 2019 - 09:44

Tillie Martinussen (Sam) er en af de politikere, der mest vedholdende har sat spørgsmålet om overgreb på børn på dagsordenen.

Så det var ikke overraskende, at hendes ordførertale i den over fem timer lange debat i Inatsisartut i går blev den mest følelsesladede.

Hun udtrykte et håb om, at den kendsgerning, at et samlet Inatsisartut nu står bag henvendelsen til Danmark kunne føre til, at man nu også vil stå sammen om at komme problemet med seksuelle overgreb på børn til livs.

- Det skal være i dag, at den knækkede kurve på tallene begyndte, sagde hun.

- Det skal være i dag, vi kigger tilbage på, historisk og siger; dengang stod vi sammen. Alle sammen. Og hjalp hinanden og børnene.

- Det var heldigt vi gjorde det.

- Det blev den afgørende start på vor fremgang socialt, økonomisk og uddannelsesmæssigt. Det var hårdt, men den 27. maj 2019, startede vi på den bedre fremtid vi står i nu.

Ikke hundrede procent enige

Den brede enighed opstod dog først i sidste øjeblik inden mødet i går. Naalakkersuisut havde allerede skrevet et svarnotat, der afviste forslaget; men så kom kovendingen. Kim Kielsen (S) erkender åbent overfor KNR, at det skete for at undgå at komme i mindretal.

Selvom politikerne generelt bestræbte sig på at holde en konstruktiv tone, så var det samtidigt tydeligt, at enigheden mellem koalitionspartierne Siumut og Nunatta Qitornai på den ene side og de fire partier på den anden så langt fra er 100 procent.

Således holdt koalitionen fast i at ønske om hjælp fra Danmark, samtidig rejser spørgsmålet om kommunerne og i særdeleshed Kommuneqarfik Sermersooq magter opgaven.

- Det er et kommunalt ansvar at lave tilstrækkelig sagsbehandling og etablere de nødvendige hjælpemuligheder lokalt. Når Naalakkersuisut beder den danske stat om hjælp til at løfte opgaverne på børne- og ungeområdet, så er et nærliggende spørgsmål naturligvis: Er kommunerne i stand til at løfte opgaven? Det er noget, vi som landspolitikere er nødt til at forholde os til, sagde naalakkersuisoq for sundhed og sociale anliggender, Martha Abelsen (S).

Erkendelse af svigt

Fra partierne bag forslaget, Partii Naleraq, Demokraatit, IA og Samarbejdspartiet lød meldingen, at der i forslaget også lå en erkendelse af, at den hidtidige indsats ikke har været tilstrækkelig.

- Den erkendelse er vigtig, sagde Mikivsuk Thomassen (IA).

- Nu skal vi forsøge at finde frem til et bredt samarbejde for at finde frem til, hvad der er vigtigst.

Også Randi Vestergaard Evaldsen (D) understregede betydningen af et bredt samarbejde mellem alle partier, Naalakkersuisut og kommunerne og hun glædede sig over, at Naalakkersuisut nu bakker op om forslaget.

- Nu må vi ikke taber det hele på gulvet. Hvis ikke vi kan samarbejde, så risikerer vi blot endnu et nederlag. Vi skal udarbejde en handlingsplan for hele landet.

Ved en valgdebat om seksuelle overgreb fik kunstneren Gukki Nuka politikere fra alle partier til at tage hinanden i hånden og love børnene, at de vil stå sammen om at sætte kampen mod seksuelle overgreb øverst på dagsordenen.

Tillie Martniussen (Sam) håber, at dagen i går blev starten på, at politikerne begynder på at indfri dette løfte.