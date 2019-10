Tillie: Alle ovegreb skal kaldes voldtægt

Walter Turnowsky Tirsdag, 29. oktober 2019 - 13:17

Som lovgivningen er i dag, bliver seksuelle overgreb ikke nødvendigvis dømt som voldtægt. Det vil Samarbejdspartiet gerne have lavet om på.

- Det er ikke samleje – det er voldtægt, og det er aldrig offerets skyld, siger partiets medlem af Inatsisartut i en pressemeddelelse,

- Samleje er en samhandling. Seksuelle overgreb på alle børn er en voldtægt. Seksuelle overgreb på voksne er også voldtægt.

Hårdere foranstaltninger

Tillie Martinussen kræver væsentlig skrappere foranstaltninger samt et opgør med princippet om, at man tager stort hensyn til gerningsmandens forhold i domsafsigelserne, det der kaldes gerningsmandsprincippet.

- Der er ingen tvivl om, for os i Samarbejdspartiet, at foranstaltningsniveauet i sager om seksuelle overgreb af enhver karakter, og særligt om seksuelle ovegreb mod børn, er alt, alt for lavt, og mangler fokus på at standse fremtidige overgreb.

I de fleste lande arbejder man med straframmer, hvor politikerne i lovgivningen har fastlagt inden for hvilket spænd straffene skal ligge. Ideen bag den grønlandske straffelov er baseret på en grundlæggende anderledes idé om rehabilitering, som betyder, at politikerne ikke har sat faste rammer for foranstaltningerne. Tillie Martinussen kræver et opgør med den tankegang.

- Det skal være et klart signal fra samfundet; strafferammen skal være så omfattende, at der ikke efterlades tvivl om, hvis skyld det er.

- Ved godt at det er forkert

Udover skrappere foranstaltninger kræver Tillie Martinussen ligeledes en række yderligere indsatser ud over dem, der i ligger i overgrebspakken Killiliisa.

- Overgreb af seksuel karakter, kan antage rigtigt mange former, men fælles for langt overvejende del af dem er, at gerningsmanden ofte overtaler ofrene til, at de er medskyldige. De groomer ofrene, truer dem, overtaler omgivelserne til, at ofrene er ”skøre” eller ”løgnagtige”. De kalkulerer benhårdt for at udråbe deres ofre som ustabile, for at skjule deres egen skyld.

- Overgrebsmænd ved jo godt, at det er forkert at voldtage, og at børn og unge ikke kan sige fra.

- Overgrebsmændene profiterer på, at omgivelserne frygter dem, er uvidende, agter dem, eller er uvidende om seksuelle overgreb.