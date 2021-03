Tillie: Ingen i Grønland bliver mætte af valgflæsk

Merete Lindstrøm Torsdag, 25. marts 2021 - 11:46

Efter flere udmeldinger fra Siumut om selvstændighed og senest sprogkrav til ansatte i selvstyreejede virksomheder, har Samarbejdspartiets formand fået nok af værdipolitik fra Siumuts valgkontor.

- Siumut er de seneste dage fremkommet med to forslag, der hver især tegner et billede af et parti, der er ved at gå i panik over udsigten til et dårligt valg, lyder det fra Tillie Martinussen.

- Det vil jeg slet ikke kommentere på. Jeg er sikker på, at vi kan nå et godt valgresultat med den valgkamp, vi fører i øjeblikket. Kritikken er et tydeligt tegn på, at Samarbejdspartiet har en anden tilgang til selvstændighed end os, siger formand for Siumut, Erik Jensen til Sermitsiaq.AG.

Samarbejdspartiet har aldrig lagt skjul på, at det er et parti, der går ind for Rigsfællesskabet og øget samarbejde med Danmark, og det slår formanden endnu engang fast med syvtommersøm i sin kritik af Siumut.

- Vi slås i øjeblikket med politikerlede blandt vælgerne i Grønland. Siumuts indholdsløse symbolpolitiske udmeldinger nærer denne lede, mener hun.

Fart på at hjemtage områder

Siumut har foreslået at sætte en forfatning for Grønland til folkeafstemning – dog uden at det vil medføre grønlandsk selvstændighed, og de har ved præsentationen af deres partiprogram til valget lagt vægt på, at der skal sættes fart på processen med at hjemtage områder fra Danmark. Det til trods for at der den seneste valgperiode ikke er sket noget på området.

Erik Jensen understreger, at Siumut så længe partiet har eksisteret har haft et erklæret mål om selvstændighed.

- Det er ikke noget nyt, og det er ikke valgflæske, siger han.

Tillie Martinussen undrer sig over, at Siumut i dag ”har kastet endnu et stykke valgflæsk i vælgerhavet med et forslag om, at alle ansatte i selvstyreejede virksomheder skal kunne tale grønlandsk inden 2025”. Dog uden at det i øvrigt vil få nogen konsekvenser, hvis man ikke kunne opfylde dette krav.

- I hvor mange år, har partiet haft magten i Grønland? Det kan ikke længere være de svageste i Grønland, der skal betale for Siumuts foragt for fællesskabet med Færøerne og Danmark, harcelerer hun.

Graver grøfter

Tillie Martinussen vil gerne vide, hvorfor Siumut har så travlt med at skabe splid i det grønlandske samfund ved at udelukke mennesker fra samfundet, der ikke født og opvokset her i landet.

- I stedet for at grave grøfter i det grønlandske samfund, så skulle Siumut måske bruge energien på at forklare vælgerne, hvorfor henholdsvis 40 og 30 års grønlandsk ansvar for Social- og Sundhedsområdet har efterladt vores samfunds svageste borgere i en situation, hvor de ikke efter nogen rimelig målestok får den hjælp de har krav på.