Tillie: Demokraatit giver lov til at skabe juridisk faderløse

Kassaaluk Kristensen Mandag, 02. maj 2022 - 14:13

Børn kommer til at vokse op uden en far som juridisk faderløse, hvis vi vil indføre juridisk abort for mænd.

Det mener Samarbejdspartiets Tillie Martinussen, der i en pressemeddelelse påpeger, at ansvaret for beskyttelse under sex ligger hos begge parter.

Anna Wangenheim skal fremlægge en forespørgselsdebat i Inatsisartut den 25. maj, hvor hun stiller det svære spørgsmål: Når kvinden har ret til en fysisk abort indenfor de første 12 uger i graviditeten, skal manden så ikke også have ret til at beslutte sig for en juridisk abort indenfor de første 12 uger af graviditeten?

Ansvarsfraskrivelse

Tillie Martinussen mener, at sådan en tilgang til uønskede graviditeter vil give ar på sjælen på børn, der bliver juridisk fravalgt af deres fædre:

- Børn kan som bekendt ikke vælge deres forældre, og der kan aldrig komme noget godt ud af, at man kan frasige sig sit ansvar som forælder. Der er rige muligheder for, ikke at komme i den situation, og at fratage mændene det ansvar, er ikke alene sexistisk, men også dybt bekymrende for alle kommende børn, skriver Tillie Martinussen i en pressemeddelelse.

- Mænd har et ansvar for at forebygge uønsket graviditet lige så vel som kvinder har. Derfor er det en fælles beslutning, utilsigtet eller ej, at skabe et barn. Det skal man ikke kunne løbe fra. Kan man tage fornøjelsen, kan man også tage forsørgelsen, skriver hun videre.

Lige ret ved uønsket graviditet

Anna Wangenheim (D) påpeger overfor Sermitsiaq.AG, at hun ønsker at politikerne tager stilling til det svære spørgsmål. Hun understreger, at debatten handler om lige rettigheder for begge parter ved graviditet:

- Forespørgselsdebatten handler om, hvordan vi fremmer mændenes rettigheder i forhold til en graviditet- og abortsituation.

Anna Wangenheim påpeger problemet i at mange børn økonomisk set bliver et anliggende for det offentlige.

- En graviditet er et fælles personligt ansvar men skal også betyde lige menneskerettigheder for begge parter, siger Anna Wangenheim til Sermitsiaq.AG.

Vil ikke skabe flere juridisk faderløse

Anna Wangenheim uddyber til Sermitsiaq.AG at hun har taget debatten op for at skabe opmærksomhed på, at de både er kvindens og mandens ansvar at bruge kondom, hvis de ikke ønsker, der kommer et barn efter akten.

- Min forespørgsel har på intet tidspunkt et ønske om at få flere juridisk faderløse i vores land. Omvendt bør den få folk til at forstå, at børn bør sættes til verden af begge forældre, som ønsker sig børn og derved kan lære at tage ansvar tidligere i forløbet, siger hun.

Tillie Martinussen (Sam) peger på bedre seksualundervisning i folkeskolen og mere oplysning kan være med til at forebygge uønskede graviditeter.