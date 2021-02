Tillie vender kommunalpolitik ryggen

Jørgen Schultz-Nielsen Mandag, 01. februar 2021 - 11:50

På tirsdagens kommunalbestyrelsesmøde i Kommuneqarfik Sermersooq godkendte man Tillie Martinussens ønske om at trække sig fra stedfortræderlisten.

- Jeg nedlægger hermed mit mandat og min stedfortræderplads i kommunalbestyrelsen, og trækker mig dermed helt ud af den kommunale politik, fremgår det af sagsfremstillingen til kommunalpolitikerne.

Tillie Martinussen var nummer et på stedfortræderlisten for demokraterne, da hun oprindeligt under kommunalvalget tilbage i 2017 stillede op for Demokraatit.

Ny stedfortræder

Den nye nummer et på stedfortræderlisten for Demokraatit er dermed Michael Clasen.

Ændringen får næppe nogen praktisk betydning her to måneder før kommunalvalget.

Tillie Martinussen, der via en mail den 13. december bad kommunen om at udtræde fra stedfortræderlisten, giver ingen begrundelse for sin beslutning.

Ifølge reglerne fremgår det ellers:

”Er begæringen begrundet i helbredstilstand, forretninger eller lignende væsentlig årsag, der vanskeliggør den pågældendes medlemskab, skal begæringen normalt tages til følge”.

Rosing forlod mødet

Løsgængeren Michael Rosing, der har haft et indædt opgør med Tillie Martinussen, valgte at forlade mødelokalet, da punktet skulle behandles af kommunalbestyrelsens medlemmer, fremgår det af referatet fra mødet.

- Da jeg selv står på samme suppleant-liste, valgte jeg at erklære mig inhabil. oplyser Michael Rosing.

Det har ikke været muligt for Sermitsiaq.AG at få en kommentar fra Tillie Martinussen til beslutningen, og hvilken betydning det måtte have i forhold til det kommende kommunalvalg den 6. april.