Tillie om lufthavne: Skeletterne vælter ud

Jørgen Schultz-Nielsen Tirsdag, 26. marts 2019 - 11:30

Statsminister Lars Løkke Rasmussen har oplyst til KNR, at såvel det danske som det amerikanske forsvar har brug for, at man bevarer lufthavnen i Kangerlussuaq. Det begrundes blandt andet med de stabile vejrforhold. Statsministeren mener ikke, at en atlantlufthavn i Ilulissat eller Nuuk kan erstatte Kangerlussuaqs betydning.

Udmeldingen fra den danske statsminister har fået Tillie Martinussen fra Samarbejdspartiet til tasterne.

- Samarbejdspartiet finder det helt uacceptabelt kritisabelt, at skeletterne så at sige vælter ud af skabene efter vedtagelsen af lufthavnspakken, skriver Tillie Martinussen i sin begrundelse for at stille Naalakkersuisut flere paragaf 37 spørgsmål.

- Det virker underligt på os, da netop nedlukningen af Kangerlussuaq var en del af argumentationen for, at det kunne tænkes muligvis at blive en smule rentabelt med den nye lufthavnspakke, påpeger Tillie Martinussen.

Stort renoveringsbehov

I de forudgående analyser forud for lufthavnspakkens vedtagelse kom det frem, at lufthavnen i Kangerlussuaq har et renoveringsbehov på en halv milliard kroner, hvis den skulle fortsætte som Atlantlufthavn.

Det får Tillie Martinussen til at bemærke, at det vil være en langt billigere løsning for landet at omgøre beslutningen om lufthavnspakken.

Hun ønsker blandt andet svar på, hvad Kangerlussuaq kommer til at betyde økonomisk for Grønland, når landet skal holde denne lufthavn i drift.

- Hvorledes forsvarer Naalakkersuisut at udbygge eller vedligeholde både Kangerlussuaq, Nuuk og Ilulissat under de givne omstændigheder? Set i forhold til de enorme lånoptagelser der skal optages, spørger hun.