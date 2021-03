Tillie vil kæmpe for de sårbare

redaktionen Lørdag, 13. marts 2021 - 14:11

Samarbejdspartiet, der har oplevet en turbulent tid, har langt fra opgivet at søge indflydelse i det landspolitiske arbejde. Formanden for partiet, Tillie Martinussen siger til avisen Sermitsiaq, at partiet er parat til at stille op, foreløbigt med fire topkandidater, men deadline er på tirsdag, og der kan stadig ske ændringer på partiets kandidatliste.

Samarbejdspartiet vil primært lægge op til fundamentale ændringer i samfundets struktur og systemer, dette skal ske ved sammenhængende reformer på de hjemtagne områder:

– Vi er som folk meget dygtige med vores hænder. Vi er innovative og har mange gode iværksætteregenskaber, men vi har et håbløst gammeldags system, som ikke er gearet til at bakke op om vores potentialer, siger formanden for Samarbejdspartiet, Tillie Martinussen til Sermitsiaq og mener, at det giver bagslag i form af manglende erhvervsudvikling.

– Vi ser også sørgelige statistikker på socialområdet, men ikke desto mindre forsøger vi at fastholde systemer, der ikke honorerer vores styrker som samfund. Det er derfor meget nødvendigt, at vi gør op med systemet og erstatter vores hidtidige politiske tilgang med reformer, der er tilpasset vores størrelse og vores behov, eksempelvis indenfor sundhed- og socialområdet og indenfor skatte- og velfærdsområdet, påpeger Tillie Martinussen overfor Sermitsiaq.

Læs hele historien i ugens udgave af avisen Sermitsiaq. Køb avisen her: