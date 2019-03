Tillægsbevillinger slår hul i finansloven

Walter Turnowsky Onsdag, 27. marts 2019 - 11:10

Fire tillægsbevillinger i løbet af sidste år betyder, at et budgetteret overskud for drift og anlæg på finansloven på 11,2 millioner kroner bliver vendt til et forventet underskud på 133,8 millioner kroner.

Det fremgår af den tillægsbevillingslov, som Inatsisartut skal behandle i dag. Naalakkersuisut er nemlig forpligtet til at samle de tillægsbevillinger, der er givet i årets løb i en samlet lov.

Det forventede resultat bliver således forværret med i alt 145 millioner kroner som følge af fire tillægsbevillinger, som finans- og skatteudvalget samt udvalg for forretningsordenen har godkendt i årets løb. De fire områder er:

Erstatningsboliger til borgere fra Nuugaatsiaq og Illorsuit: 11,1 millioner kroner

Renovering af altangange og altaner i Nuuk: 34,96 millioner kroner

Nyt forskningsfartøj til Pinngortitaleriffik: 95 millioner kroner

Tilskud til politisk arbejde efter valg til Inatsisartut: 5,95 millioner kroner

Lidt hurtigt hovedregning afslører, at den samlede merudgift for disse fire områder faktisk lander på 147 millioner kroner. Men da der samtidig sker en tilbageførsel af midler for 2 millioner, så lander det samlede beløb altså på de 145 millioner kroner

Resultatet kan dog fortsat blive både bedre og værre, da der er tale om budgetterede beløb og ikke det endelige regnskab for 2018.