Tilioq: Store udfordringer i regler for bygninger

Kassaaluk Kristiansen Lørdag, 20. marts 2021 - 08:00

For smalle repos ved indgange, ingen elevatorer nødvendige i bygninger med kun tre etager og uklare retningslinjer for flugtveje i bygninger.

Det er nogen af de ting, som Tilioq mener, mangler i Naalakkersuisuts kommende bygningsreglement, som var i høring frem til den 1. marts 2021.

- Vores lands geografi og natur stiller særlige krav til hjælpemidler til personer med handicap. Hvis man for eksempel bruger en kørestol for at komme rundt, skal man på grund af vejrforhold og terræn bruge en el-scooter med fire hjul eller en kørestolstraktor foran kørestolen, forklarer Tilioq på sin hjemmeside.

Og når personer med handicap bruger større solokøretøjer som el-scootere, så kræver det også større plads ved elevatorer eller indgange i bygninger.

- Disse køretøjer kræver væsentligt mere plads end manuelle kørestole i forhold til vendinger, indgange og elevatorer med mere. Dette er der ikke taget højde for i bygningsreglementet.

Udelukker personer

Tilioq har de seneste par år opfordret såvel politikere som virksomheder om at gøre offentlige institutioner og bygninger mere tilgængelige for personer med handicap. En konkret sag bliver nævnt i en rejserapport fra Qaanaaq, hvor en persons sag bliver sagsbehandlet af kommunen, da personen kører på el-scooter.

Tilioq understreger, at et bygningsreglement skal være med til at sikre, at personer med handicap også får mulighed for at varetage et arbejde uden at skulle bekymre sig om plads og tilgængelighed på arbejdspladsen.

- Vi skal sikre, at personer med handicap, men også at ældre samt mennesker med midlertidige funktionsnedsættelser, såsom brækkede lemmer eller andre funktionsnedsættelser i bevægelsessystemet kan deltage i kaffemik, fødselsdage, tage på restauranter og deltage i samfundslivet på lige fod med alle andre, lyder det.

Hvor er flugtvejene?

Også flugtveje efterlyses af Tilioq i høringssvaret. I det tilsendte bygningsreglement blev der nemlig ikke nævnt med et eneste ord om, hvordan bygninger skal sikre flugtveje og redningsforhold for personer med funktionsnedsættelser.

- Derfor anbefaler vi på det kraftigste, at dette medtages i bygningsreglementet, da personer med handicap kan have særlige behov under sådanne situationer.

Her gælder det om at tænke kreativt, så personer med hørehæmning også kan blive advaret ved farlige situationer, ligesom der tages højde for personer med fysisk synlige handicaps.