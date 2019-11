Tilioq: Personer med et handicap skal inkluderes mere

Kassaaluk Kristiansen Torsdag, 21. november 2019 - 15:34

Inklusion kan være mange ting. Også hvad angår personer med handicaps.

Tilioq har holdt en konference den 11. november, hvor blandt andet departementer, kommuner, handicapforeninger, repræsentanter fra sundhedsvæsenet, erhvervslivet samt interesseorganisationer og fagforeninger. Omkring 80 personer deltog i konferencen, hvor også fire medlemmer af Naalakkersuisut, deriblandt naalakkersuisoq for sundhed og sociale anliggender, Martha Abelsen, deltog også i konferencen.

Tilioq

I alt ti udfordringer, som personer med handicap møder i hverdagen, blev drøftet:

Inden for arbejdsmarkedet

Folkeskolen

Fysisk tilgængelighed og infrastruktur

Demokrati

Befolkningens holdninger

Digital tilgængelighed

Tilgængelighed i byer og bygder

Videregående uddannelser

Kultur og fritid

Sundhed

- Den brede deltagelse i konferencen er særlig vigtig for Tilioq. Disse anbefalinger, som deltagerne kom med, er ikke udarbejdet af Tilioq. Men de er redskaber, som alle i samfundet kan bruge. Ved inklusion, siger Christina Johnsen til Sermitsiaq.AG.

Anbefalinger

Christina Johnsen understreger, at personer med handicap og børn og unge med handicap klart ønsker at være en del af samfundet, uden at være klassificeret som personer med handicap.

- Inklusion kan være, at et barn med en usynlig handicap får et eksamensbevis fra folkeskolen, selvom barnet går i en specielklasse. Inklusion kan også være, at en arbejdsplads ansætte en person med handicap. På den måde kan vi alle lære mere om personer med handicaps, hvad de kan, og hvordan vi kan tage hensyn til dem, samtidig med, at vi lærer, at de er som os.

- Hvis vi skal inkludere mere, så kræver det, at tabuisering af handicaps nedbrydes, siger hun.

Deltagerne til konferencen er kommet med en række anbefalinger til de ti emner, som deltagerne diskuterede. Handicaptalsmanden understreger, at anbefalingerne er skrevet som inspiration til kommuner, naalakkersuisut, inatsisartut, medier, uddannelsessteder og virksomheder.