Tilioq: Bisiddere er en mangelvare

Kommunalbestyrelsen skal oprette en bisidderordning med henblik på, at en person med handicap skal tilbydes støtte fra en bisidder. Sådan lyder paragraf 24 i lov om støtte til personer med handicap.

Men samtlige 60 henvendelser, som Tilioq har modtaget siden den nye lov om støtte til personer med handicap trådte i kraft den 1. januar 2020, har endnu ikke fået tilbudt en bisidder.

- Dette er tankevækkende, når vi ved at der er hårdt brug for bisidderne, siger handicaptalsmanden.

- Samfundet overlader et helt utroligt stort ansvar og nogle gange en byrde til pårørende til personer med handicap, når personer med handicap ikke får støtte og hjælp de har ret til. Tilioq anbefaler derfor at, kommunerne sikrer at personer med handicap altid tilbydes en bisidder ved behandling af sager om støtte til personer med handicap, siger handicaptalsmanden Christina Johnsen. Samtidig anbefaler hun hjælp og støtte til pårørende.

Stort behov for at blive lyttet til

Ifølge Tilioqs analyse, har en stor del af pårørende behov for et lyttende øre, lige så meget som rådgivning og vejledning.

- Flere af vores henvendelser kræver ingen anden reaktion end at tage den tid, det tager at lytte til personen. Dette inkluderer borgere, der vil fortælle deres historie, og dele deres viden med os om forholdene for personer med handicap, lyder det i Tilioqs analyse.

I alt har 47 personer ud af 353 henvendelser til Tilioq drejet sig om at fortælle og blive lyttet til. Det er således næst hyppigste årsag til, at personer henvender sig til handicaptalsmanden, kun akkurat overgået af henvendelser vedrørende sagsbehandling i kommunen.

- Vi oplever at pårørende til personer med handicap også har behov for råd og vejledning til at håndtere de udfordringer, der kan være i forbindelse med at have en søskende, et barn, en forælder eller en ven, som har et handicap. Det er frustrerende for pårørende at se en de holder af, ikke får den nødvendige hjælp til at håndtere de barrierer, der er i samfundet, siger Christina Johnsen.