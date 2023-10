Tilioq udgiver rapport i anledning af handicapugen

Merete Lindstrøm Tirsdag, 10. oktober 2023 - 16:31

Tilioq inviterer alle borgere til at deltage i et inspirerende arrangement, der markerer årets Handicapuge under temaet "Nedbrydelse af barrierer og øget handlekraft."

Arrangementet, der finder sted i Nuuk Forsamlingshus, præsenterer Tilioqs seneste udgivelse med titlen "Drømme kan realiseres."

Udgivelsen er resultatet af Tilioqs konference "Individet i Fokus," som blev afholdt i maj 2023 og samlede politikere, personer med handicap, pårørende, embedsmænd og interesseorganisationer til en diskussion om, hvordan man kan støtte enkeltpersoner med handicap i at forfølge deres drømme og nedbryde barrierer.

I udgivelsen kommer Tilioq med løsningsforslag til nogle af samfundets udfordringer i forhold til at inkluderer og tage hånd om personer med handicap.

Mød handicaptalsmanden i Nuuk

Arrangementet, der løber af stablen den 11. oktober 2023 kl. 12-15 i Nuuk Forsamlingshus "Katersortarfik," byder på taler og en chance for at møde repræsentanter fra forskellige handicapforeninger.

Her kan man have en personlig samtale med handicaptalsmanden samt Tilioqs borgerrådgiver. Der vil også være mulighed for at aftale tid til borgerrådgivning på Tilioqs pop-up borgerrådgivning, som finder sted i Nuuk dagen efter, torsdag den 12. oktober 2023.

Naalakkersuisut skriver på sin hjemmeside at handicapugen, som ligger i 41, drejer sig om at fejre og reflektere over, hvordan samfundet som helhed kan arbejde sammen for at nedbryde barrierer og styrke handlekraften for personer med handicap. Det er en uge, hvor deling af erfaringer, ideer og personlige historier er i centrum for at skabe en mere inkluderende og tilgængelig verden for alle.

Hold øje med arrangementer

Der er en bred vifte af arrangementer, der finder sted i hele landet som en del af Handicapugen. Dette inkluderer workshops, foredrag, kulturelle begivenheder og sociale sammenkomster, der giver alle mulighed for at lære af hinanden og inspirere til positive forandringer.

Tilioq og Socialstyrelsen opfordrer alle til at deltage i disse begivenheder og til at dele deres personlige erfaringer med at nedbryde barrierer og øge handlekraften i livet med handicap. Dine historier og ideer kan sendes til Socialstyrelsen på iass@nanoq.gl for at bidrage til arbejdet med at skabe en mere inkluderende fremtid for alle borgere i Grønland. Sammen kan vi bryde ned, hvad der hindrer og styrke, hvad der gør en forskel for personer med handicap.