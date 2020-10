Tilioq starter virksomhedsnetværk

Thomas Munk Veirum Onsdag, 14. oktober 2020 - 11:43

Et nyt virksomhedsnetværk skal få flere personer med handicap ud på arbejdsmarkedet. Det er Handicaptalsmanden, som står bag det nye netværk.

Og foreløbig har seks virksomheder i Qeqqata Kommunia underskrevet en hensigtserklæring om at inkludere personer med handicap i virksomheden.

Netværket hedder Suleqataavunga, og virksomhederne får blandt andet en guide med konkrete forslag til, hvordan virksomheder kan inkludere personer med handicap i virksomheden.

Én af virksomhederne, der er med, er Arctic Star i Sisimiut:

- Virksomheder har et ansvar for det samfund, som de er i. Det vil sige, at virksomheden tager et socialt ansvar, og efter dens bedste evne prøver at inkludere de mennesker, der er i samfundet omkring den, siger Henrik Sachse fra Arctic Star i Sisimiut.

De deltagende virksomheder Qeqqata Kommunia, Arctic Circle Business, Thermo Elektrikeren, Sømandshjemmet i Sisimiut, Arctic Star Aps samt Tupilak Constructions.

Håber at netværk kan udbredes

Handicaptalsmand Christina Johnsen er glad for opbakningen til netværket og håber, at netværket kan udbredes til flere steder i landet:

- Vi ved, at virksomheder allerede gør et stort stykke for at sikre inklusion af personer med handicap i deres arbejdspladser, og vi håber, at Suleqataavunga-netværket kan blive udbredt langs kysten, udtaler Christina Johnsen.

Virksomhedsnetværket er en videreførelse af et samarbejde mellem Handicaptalsmanden og Qeqqata Kommunia, hvor der blandt andet er udviklet oplysningsmaterialer med håndbøger om handicap og arbejde.