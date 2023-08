Tilioq med ny rapport efter Ivaaraq-sagen: Vi mangler klare linjer og data

Kassaaluk Kristensen Mandag, 28. august 2023 - 13:24

Der skal ligge klare retningslinjer for, hvordan boenheder og døgntilbud til personer med handicap forebygger og beskytter beboerne mod seksuelle overgreb. Og det er departementet for børn, unge og familier samt socialstyrelsen, der har ansvaret til at udstikke disse retningslinjer.

Så klar en anbefaling kommer Tilioq, Grønlands Råd for Menneskerettigheder og Institut for Menneskerettigheder i en rapport, der er udgivet mandag den 28. august.

- Den eksisterende viden på området slår fast, at personer med handicap i almindelighed og beboere på botilbud i særdeleshed i langt højere grad er udsat for seksuelle overgreb, lyder det i rapporten.

LÆS OGSÅ: Forælder til tidligere beboer i Ivaaraq: Myndighederne kender til flere sager

Rapporten ”Beskyttelse mod seksuelle overgreb på bo- og døgntilbud i Grønland” er udarbejdet på baggrund af viden fra institut for menneskerettigheder og kommer med fire anbefalinger til myndighederne for at beskytte personer med handicap, der bor i boenheder eller i døgntilbud.

Ansvar kan ligge hos myndighederne

Tilioq understreger i sin rapport, at der mangler tal og viden om levevilkårene for personer med handicap i Grønland. Derfor mangler der også viden om antal af seksuelle overgreb mod personer med handicap. Et eksempel er dog en kvinde med et multihandicap boende i døgntilbuddet i Ivaaraq, der fødte et barn i september sidste år efter et overgreb.

- Myndighederne kan i nogle tilfælde også blive holdt ansvarlige for overgreb, de ikke kendte til, men som de burde have kendt til. Deri ligger, at myndighederne skal føre tilsyn med botilbuddene og beboerne, påpeger rapporten.

LÆS OGSÅ: Sådan har tilsynet vurderet Ivaaraq

Der er kommunerne, der har ansvaret for at føre tilsyn med de mennesker, der bor i på botilbud

Fire anbefalinger

For at personer med handicap boende i boenheder og døgntilbud kan føle sig sikre mod seksuelle overgreb, anbefaler Tilioq, Grønlands Råd for Menneskerettigheder og Institut for Menneskerettigheder myndighederne i alt fire tiltag.

Disse er:

Styrket sikkerhed ved retningslinjer for bo- og døgntilbudsbeboere Bedre seksualvejledning og seksuel sundhed Adgang til traumebehandling Styrket vidensgrundlag om ofre og anmeldelsespraksis

Når institutionen har fundet ud af, at der er sket et overgreb mod en beboer, er der flere skridt, der skal tages. En intern efterforskning skal gå i gang for at finde ud af omstændighederne, sagen skal meldes til politiet, beboeren skal flyttes til en anden afdeling hvis gerningsmanden også er en beboer, mens bortvisning skal ske, hvis det er en medarbejder der har forgrebet sig på en beboer.

Men der skal også tages hånd om offeret i sagen på offeret:

- Det er sikret i menneskeretten, at mennesker med handicap, som har været udsat for seksuelle overgreb, skal modtage støtte og rehabiliteringstilbud. Støtten skal hjælpe ofrene til at blive helbredt for fysiske og psykiske traumer og at indgå i et socialt liv igen, siger Louise Holck, direktør for Institut for Menneskerettigheder i forbindelse med udgivelsen.

Tilioq ser det problematisk, at der er for lidt viden omkring personer med handicaps levevilkår og efterspørger undersøgelser og tal for at afdække disse, så der kan ligge mere klare løsninger i fremtiden.