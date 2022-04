Tilioq om ny koalitionsaftale: Ikke et ord om de handicappede

Nina-Vivi Møller Andersen Onsdag, 13. april 2022 - 14:15

Handicaptalsmanden sætter spørgsmålstegn ved, om koalitionen har glemt at nævne personer med handicap eller om Naalakkersuisut ingen ambitioner har om at løfte området.

- Det er iøjnefaldende, at mennesker med handicap, rettigheder for mennesker med handicap eller handicapområdet ikke er nævnt med et ord. I koalitionsaftalen mellem Inuit Ataqatigiit og Naleraq fra sidste år indgik et helt afsnit om hensigter på handicapområdet samt om at Tilioqs økonomiske rammer skal være tidssvarende, siger handicaptalsmanden, Anja Nynne Nielsen.

Stor bekymring

Handicaptalsmanden understreger, at 2022 er et vigtigt år, da Naalakkersuisut er blevet pålagt til at fremlægge en redegørelse om efterlevelse af FN’s konvention om rettigheder for personer med handicap og ikke mindst at fremkomme med en handlingsplan.

Ifølge handicaptalsmanden skulle redegørelse udkomme i midten af maj, og derefter skal der arbejdes på en handlingsplan på handicapområdet.

- Det manglende fokus i den nye koalitionsaftale bekymrer mig, som Handicaptalsmand for landets borgere med funktionsnedsættelser. Det er en stor gruppe af mennesker, der dagligt kæmper for deres rettigheder og for at forsøge at leve på lige fod med alle andre. De kæmper for at få den rette hjælp og støtte, siger Anja Hynne Nielsen og fortsætter:

- Jeg håber, at det er en forglemmelse, at handicap ikke er nævnt med et ord. Jeg håber, at Naalakkersuisut vil rette op på dette og vil udtale sig om deres politiske ambitioner på handicapområdet, samt hvordan de har tænkt sig at forbedre vilkår og forhold for personer med handicap.

Lovgivningen mangler

I den tidligere koalition, som bestod af Inuit Ataqatigiit og Naleraq, lovede man, at man ville arbejde for at se på den nuværende handicaplovgivning, da der ifølge partierne er forhindringer og svagheder i lovgivningen.

Handicaptalsmanden vurderer, at man endnu ikke har en lovgivning, som sikrer, at mennesker med handicap reelt bliver behandlet ligeværdigt.

- Det er positivt at se, at koalitionen har fokus på ligeværd i alle henseender, herunder beskæftigelse og levevilkår, demokratisk styring og lovgivning – men når særlige grupper fremhæves og en stor minoritet, som mennesker med handicap udgør, helt udelades ligner det forskelsbehandling. Nalaakkersuisut bedes derfor melde ud, om det er en bevidst udeladelse, afslutter handicaptalsmanden.

Sermitsiaq.AG arbejder på at få en kommentar fra den nye koalition til kritikken.