TILIOQ OG MIO: Ombudsmandens kritik bør tages seriøst

Merete Lindstrøm Torsdag, 16. december 2021 - 11:10

Særdeles kritisabel – således omtaler Ombudsmanden for Inatsisartut sagsbehandlingstiden på en ansøgning om en støtteperson til et barn i en sag fra Qeqqata Kommunia.

Og det er ifølge Tilioq og MIO ikke første gang, at Ombudsmanden har rettet kritik mod kommunernes fejlfyldte og uacceptable sagsbehandlingstider.

- En sådan udmelding fra ombudsmanden bør tages meget alvorligt, da det er denne instans, der skal holde øje med, om forvaltningerne under Selvstyret og kommunerne handler i overensstemmelse med gældende ret og god forvaltningsskik.

Det er en lovovertrædelse

Hvis ombudsmanden kritiserer forhold i en sag, betyder det at der ikke er blevet handlet tilfredsstillende inden for loven i denne sag. I dette tilfælde børnestøtteloven.

De to talsmænd påpeger at forkerte og forsinkede afgørelser i sager om børn med handicap ofte har alvorlige konsekvenser for den enkelte og dennes familie, og at det er en krænkelse af deres rettigheder i henhold til Børnekonventionen og handicapkonventionen– og i øvrigt i strid med alle de principper, der normalt gælder for udsatte børn i Grønland.

- Det burde være åbenlyst, at det er et alvorligt problem, at kommunerne ikke formår at træffe lovlige afgørelser. Det er retssikkerhedsmæssigt uacceptabelt, at børn med særlige behov systematisk udsættes for dette svigt og Ombudsmandens skarpe kritik bør føre til handling, slår Tilioq og MIO fast i deres fælles udtalelse.

Har givet kommunerne anbefalinger

Tilioq har tidligere anbefalet kommunerne at fastsætte klare og offentligt tilgængelige tidsfrister for svar på ansøgninger om støtte til personer med handicap, og ikke mindst at kommunerne fastsætter klare procedurer for kvalitetssikring af sagsbehandling.

Tilioq har også anbefalet, at kommunerne sikrer en koordineret og helhedsorienteret indsats for børn med handicap, samt at Naalakkersuisut laver en vejledning til kommunerne om procedurer, der sikrer en helhedsorienteret og koordineret indsats til børn med handicap.

Tilioq og MIO er bevidste om, at der er fastsat tidsfrister i den nye lovgivning for støtte til personer med handicap, og denne anbefaling går på at sikre, at disse bliver efterlevet i kommunerne.

- Men fortsat ser vi dette tilbagevendende og alvorlige problem.