Tilioq efterlyser: Bedre handicapfaciliteter i Kangerlussuaq Lufthavn

Nukappiaaluk Hansen Søndag, 29. september 2019 - 09:26

I forbindelse med afklaringen for Kangerlussuaq lufthavnens fremtid, ser Handicaptalsmandsinstitutionen Tilioq en anledning til at gøre opmærksom på utilgængeligheden i Kangerlussuaq lufthavn samt i forhold til servicekontraktsområder for infrastrukturen i Grønland.

Tilioq skriver i et åbent brev til naalakkersuisoq for infrastruktur og samtidigt opfordrer Kalaallit Airports til at sørge for universelt design og tilgængelighed i de nye lufthavne i Ilulissat, Nuuk og Qaqortoq, så alle bliver sikret en lige muligheder for adgang bygninger i fremtiden.

Flere udfordringer

- Når passagerer rejser med indenrigsfly gennem Kangerlussuaq, skal de gennem en indgang med trapper op til terminalen med check-in, og videre ind mod souvenirbutikken samt kantine og restaurant og med flere trappetrin op til receptionen for Hotel Kangerlussuaq.

- Trapperne er i dag en udfordring for personer med funktionsnedsættelser, uanset om det er personer i kørestol eller med gangbesvær, da elevatoren nede ved indgangen og baggage båndet er ude af drift, påpeger handicaptalsmanden Christina Johnsen i det åbne brev.

Netop elevatoren nede ved baggagebåndet og terminalindgangen for indenrigsflyvningerne har Handicaptalsmanden Christina Johnsen igangværende dialog med Mittarfeqarfiit siden maj 2019, uden at der er kommet forbedringer med begrundelsen om travlhed og højsæson.

Naalakkersuisut negligerer de handicappede

Problemet er ikke kun i Kangerlussuaq, påpeges det.

- Borgere med handicap der rejser til og fra Narsarsuaq og Sydgrønland oplever forskelligartede problemer som er forbundet med manglende tilgængelighed, for eksempel manglende terminaler i havnene i alle byer og bygder og tilpasset transportsmidler, som kan betjene borgere med handicap og sikre at de nemt kan kommer til eller fra byer og bygder.

Her tilsidesætter Naalakkersuisut personer med handicaps behov og rettighed om mobilitet, mener Christina Johnsen.

- Personer med handicap skal selv kunne vælge måden og tidspunktet, de bliver transporteret. Transporten skal være til en overkommelig pris. Enten med hjælpemidler eller personlige hjælpere. Hjælpen skal være billig nok til, at alle har råd til at betale for den, lyder det i det åbne brev.