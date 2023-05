Tilfredsstillende: Boligselskabet Illuut A/S leverer millioner i overskud

Anders Rytoft Tirsdag, 23. maj 2023 - 13:26

Selvstyrets boligselskab Illuut A/S, der har til formål at opføre, eje, sælge, udleje og administrere faste ejendomme, er kommet ud af 2022 med et overskud.

Det drejer sig om 25,4 millioner kroner efter skat.

Dog viser tallene og fremlæggelsen af regnskabet i forbindelse med generalforsamlingen tirsdag, at det svarer til et fald på 3,2 millioner kroner i forhold til 2021, hvor resultatet før skat var 34 millioner kroner.

Ikke desto mindre er det et større overskud end de forventede 20 millioner kroner.

Selskabet oplyser i årsrapporten, at det skyldes flere forhold, hvor både drift og administration har præsteret besparelser i forhold til det budgetterede.

På generalforsamlingen blev det godkendt at 11. millioner henlægges til vedligehold, så den samlede konto for dette er på 92 milloner kroner.

Et tilfredsstillende resultat

En del af årets resultat skyldes at Illuut A/S har opnået et større overskud ved salg af boliger end forventet. Der er blevet brugt 7,5 millioner kroner på PPV (periodisk plan for vedligeholdelse) mod de budgetterede 11 millioner kroner.

Et resultat, som ledelsen i Illuut A/S anser som værende tilfredsstillende.

Nedenstående tabel viser selskabets hovedtal for de seneste fem år:

Illuut A/S

Køb af yderligere 90 boliger

Illuut A/S forventer i 2023, at indsatser for at ensrette kontrakter og aftaler med leverandører vil medføre en optimering af arbejdsbyrden i disse opgaver.

Selskabet vil i stedet lave en større indsats i nye projekter, herunder Tuulliit-projektet som allerede er i gang.

Det er ligeledes forventningen, at Illuut A/S i 2023 vil indgå en kontrakt på køb af yderligere 90 boliger, som vil være klar til indflytning i løbet af 2024 og 2025.

Omsætning forventes i 2023 at blive på 72,5 millioner kroner og et resultat før skat på 29,8 millioner kroner.