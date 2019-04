Tilflytter-vækst giver alvorlige panderynker

Jørgen Schultz-Nielsen Søndag, 21. april 2019 - 15:31

Det er blevet usædvanligt populært at flytte til Nuuk. Siden nytår er indbyggertallet i hovedstaden vokset med 241.

Nettotilgangen af borgere i Nuuk

Januar: 64

Februar: 113

Marts: 64

Er det blot en kortvarig vækst, som vil flade ud? Eller vil tilflyttertallet fortsætte på nuværende niveau og sætte kommunen under pres på flere områder.

Vi har sovet i timen

Kommunaldirektør Lars Møller-Sørensen er ikke i tvivl om, at kommunen ”har sovet i timen”. Ja, hovedstadsstrategien blev udformet alt for sent (2016, red.), da det tager tid at bygge de nødvendige skoler, daginstitutioner og boliger, som tilflytterne og borgerne hungrer efter.

- Vi fik etableret NCD (kommunens byudviklingsselskab, red.) 2. oktober 2017, men det har taget tid at komme dertil, hvor vi kan se, at der nu endeligt sker noget, siger kommunaldirektøren, der selv er bestyrelsesformand i NCD.

Pasningsgaranti udfordret

Han erkender, at kommunen har svært ved at leve op til pasningsgarantien på daginstitutionsområdet. Derfor overvejer man nu etablere en form for nød-daginstitution i form af barakker, der kan etableres hurtigt og tage noget af det pres, som nettotilvæksten af borgere har skabt.

- På skoleområdet klarer vi den. Men det har også været nødvendigt at udvide elevtallet på Atuafik Hans Lynge Skolen fra de oprindelige 300 elever til i dag 500 elever, siger Lars Møller-Sørensen, der påpeger, at byudviklingsselskabet NCD har igangsat planen om en ny stor byskole, der skal huse 1.200 elever og en fritidsordning. Det første spadestik forventes taget sidst på året.

Streg i regningen

Det var også en alvorlig streg i regningen, at Selvstyret forsinkede finansieringen af to store andelsboligprojekter, hvortil der var planlagt byggeri af daginstitutioner. Andelsboligprojekterne ved Malik-svømmehallen og den gamle Nødhavn blev forsinket med et år, og det er først for få dage siden, at man er begyndt byggeriet ved Malik-svømmehallen.

- Oprindeligt var det planen, at institutionen ved Malik-svømmehallen skulle stå færdig næste forår. Nu er situationen, at institutionen tidligst vil stå færdig i 2021, oplyser Lars Møller-Sørensen.

Hovedstadsplanen

NCD og hovedstadsstrategien frem mod 2030 indeholder følgende elementer:

1.600 boliger – heraf 400 offentlige

Op til 10 daginstitutioner – dog nedlægges fire små

Byskole til 1.200 elever

Udvidelse af Atuarfik Hans Lynge Skolen til 1.000 elever

En ny skole i Sisorarfiit til 1.200 elever

Alle tre skoler skal have en fritidsordning – AKO.

- Heldigvis er erhvervslivet godt i gang med at bygge boliger. Og NCD er også i gang med nogle spændende planer, fastslår kommunaldirektøren og peger på udvidelsen af Nuuk Center, som skal indeholde såvel en daginstitution som boliger og arealer til forretning og erhverv.

Er vi ambitiøse nok?

- Det store spørgsmål er, om vores hovedstrategi er ambitiøs nok, hvis tilvæksten fortsætter på den måde, som vi har oplevet i år, understreger Lars Møller-Sørensen.

For at blive klogere og få et bedre oplyst beslutningsgrundlag har han en bestilt en større analyse fra Grønlands Statistik, der skal identificere, hvem der er tilflyttet Nuuk i 2018 og første kvartal 2019.

- Vi skal kende alder, indkomster, hvor kommer de fra og husstandens størrelse. Den samme viden skal vi have om dem, der flytter, oplyser kommunaldirektøren, der eksempelvis peger på en af de mange udfordringer kommunen bøvler med: nemlig om tilflytterdatoen ligger før eller efter 1. september på året.

- Kommer du fra en anden kommune i Grønland efter 1. september, får vi først skatteindtægterne fra vedkommen et helt skatteår senere. Er der tale om en dansker, får vi skatteindtægten samme dag, vedkommende registrerer sig, forklarer kommunaldirektøren.

Skal værne om den attraktive by

Lars Møller-Sørensen vil ikke klage over, at hovedstaden i den grad tiltrækker nye borgere.

- Det er vigtigt, at vi bevarer og sørger for, at byen er attraktiv, så vi eksempelvis kan tiltrække flere velduddannede grønlændere fra Danmark og herop. Vi skal udvikle byen og med en kommende atlantlufthavn, som vil give yderligere vækst, kan man godt komme i tvivl, om hovedstadsstrategien er ambitiøs nok, pointerer Lars Møller-Sørensen.