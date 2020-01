Tilbudsaviser er fortsat et stærkt salgsvåben

Redaktionen Mandag, 27. januar 2020 - 09:51

For mange mennesker er de ugentlige tilbudsaviser en del af hverdagen. Med de høje grønlandske priser bruger forbrugerne tilbudsaviserne til at finde alle de gode tilbud, der gør det lidt lettere at få hverdagen til at hænge sammen.

– Tilbudsaviserne er vores stærkeste kanal til at nå ud til alle i vort område, fastslår marketings- og kommunikationschef Benny Reffeldt Otte fra Brugseni.

Men tilbudsaviserne er et omdiskuteret medie i en tid, hvor klima og miljø står højt på dagsordenen. I finansloven for 2020 blev der indført en indførselsafgift på reklametryksager på 5 kroner kiloet. Brugseni anslog før jul, at den afgift kommer til at koste virksomheden cirka 320.000 kroner årligt.

Benny Reffeldt Otte oplyser, at Brugseni producerer cirka en million tilbudsaviser om året, men man har nye tiltag på vej.

– Tilbudsaviserne er stadig den stærkeste kanal for at nå ud til alle i vores område, uanset om man er medlem af Brugseni eller ej. Men en af hovedårsagerne til, at vi er gået dybt ind i at udvikle Brugseni app’en, er netop de miljømæssige hensyn, så vores markedsføring kan udkomme digitalt. App’en giver mulighed for at åbne alle tilbudsaviserne digitalt, og der er værktøjer til at sammensætte en indkøbsliste ud fra tilbuddene i aviserne.

I KNI vil man også fortsat bruge tilbudsaviser i kampen om forbrugerne. Tilbage i 2017 hjemtog man trykkeopgaven, der nu ligger hos Sisimiut Offset.

