Tilbageholdt af politiet: Familie missede flyet hjem

Jensine Berthelsen, Merete Lindstrøm Torsdag, 13. juli 2023 - 15:30

Politiets vagthavende i Københavns Lufthavn bekræfter overfor Sermitsiaq.AG, at der tidligere på dagen har været en hændelse, hvor en grønlandsk familie og et andet par er blevet taget af flyet til Narsarsuaq i forbindelse med en mistanke om smugling af hash.

Da sagen fortsat efterforskes kan politiet ikke sige mere om sagen på nuværende tidspunkt.

På Facebook forklarer faren i familien Lars-Kristian Kruse, at en mand på en eller anden måde har fået fat i familiens booking nummer og tjekket deres bagage ind under Lars-Kristian Kruses kæreste og søns navne.

"Noget med systemet"

Indtjekningen gik fint og familien var i god tid i lufthavnen, men da det var til at at stige ombord på flyet bad personalet ved gaten dem om at vente, fordi "noget i systemet ikke fungerede som det skulle".

Kruse fortæller, at familien ikke i deres vildeste fantasi havde forestillet sig, at de skulle være mistænkt for forsøg på hashsmugling.

- Jeg troede på, at grunden til at vi ikke kunne tjekke ind var, at der var noget galt med systemet, så vi ventede tålmodigt på at få lov til at komme ind i flyveren. Men klokken blev 12.15 og flypersonalet meddelte, at man ikke længere kunne vente på os, fortæller Lars-Kristian Kruse og fortsætter:

- Der kom mere uniformeret lufthanvspersonale og politibetjente til. Flere af dem steg ombord på flyveren, og da de kom tilbage fulgte en mand og en kvinde med politiet, mens vi stadig ventede uvidende om, hvad der skulle til at ske for os.

Efter længere tids venten blev de bedt om at følge med politiet ind i et lille rum, hvor de befandt sig i adskillige timer, før det gik op for dem, at de var mistænkt for forsøg på indsmugling af hash.

Først omkring klokken 16, længe efter at flyet var lettet på vej mod Grønland, besluttede politiet sig for, at der ikke var grund til at tilbageholde familien længere.

- Politiet gav os en uforbeholden undskyldning og henviste os til Air Greenland i forhold til vores hjemrejse, siger Lars-Kristian Kruse.

Dette vil politiet ikke be- eller afkræfte overfor Sermitsiaq.AG.

I første omgang blev familien afvist af Air Greenland med besked om, at de først kan komme hjem den 27. juli og at de selv må stå for ophold og hjemrejse.

Skulle have ventet 14 dage på hjemrejse

Air Greenland oplyser til Sermitsiaaq.AG, at det er normal procedure. I flyselskabets betingelser fremgår det klart, at det er for egen regning, hvis man udtages i tolden på grund af mistanke om smugling eller andet, og derfor ikke når sit fly.

- Simpelthen fordi vi ikke kan tage ansvar for, hvordan og hvad folk pakker i deres bagage, fortæller Kommunikationschef i Air Greenland Katja Vahl til Sermitsiaq.AG.

Lars-Kristian Kruse blev så desperat at han valgte, at fortælle familiens historie på Facebook og bede om en økonomisk hånsrækning fra venner og bekendte for at få råd til hotel og ny flybillet. Men så galt gik det dog ikke.

Familien har efter fortsat dialog med Air Greenland, som har undersøgt sagen, fået en billet hjem via Kangerlussuaq fredag og fået betalt deres overnatning på hotel i Kastrup.