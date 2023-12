Tilbagegang for Great Greenland

Arne Mølgaard Lørdag, 30. december 2023 - 09:12

Ifølge servicekontrakten mellem Great Greenland A/S og Selvstyret, er der for 2023 fastsat en sælskindskvote på 30.133, men der er kun blevet indhandlet 25.405 skind kort før jul, oplyser selskabets administrerende direktør Preben Møller.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Sidste år var der blevet indhandlet omkring 30.000 sælskind i samme periode, og årets fald i indhandlingsmængderne menes at skyldes en negativ påvirkning af fangstforholdelse flere steder i Nordgrønland på grund af klimaforandringerne, siger direktøren, der samtidig påpeger, at indhandlingspriserne for sælskind øges i det nye år i bestræbelserne på at bringe indhandlingstallene på rette spor igen.

Indhandlingsmængderne faldt

- Årets sidste indhandling sker kort før nytår, og det er derfor stadigvæk svært at sige, hvor meget indhandlingen er faldet i år. Men der er ingen tvivl om, at der vil være et betydeligt fald i det samlede indhandlingsmængder i år, siger Preben Møller.

Læs mere i avisen Sermitsiaq, som du kan få adgang til her: