TikTok skal ud af Selvstyre-tårnet

Thomas Munk Veirum Lørdag, 11. marts 2023 - 02:55

Den kinesisk-ejede app TikTok er under mistanke for at kunne bruges spionage, og derfor har det danske Center for Cybersikkerhed været ude med en advarsel om appen, og denne advarsel er ogå sendt til de grønlandske myndigheder.

Fredag oplyser Digitaliseringsstyrelsen her i landet, at det er besluttet, at centraladministrationen skal følge anbefalingen og fjerne tiktok fra arbejdsmobiler og -tablets.

- De enkelte enheder er i gang med at udmønte beslutningen, skriver styrelseschef i Digitaliseringsstyrelsen, Katrine Hjelholt Nathanielsen til Sermitsiaq.AG.

I Danmark har også Folketinget rådet sine medlemmer og ansatte til at slette appen på grund af risiko for spionage.

Cybersikkerhedscentret har tidligere oplyst til Ritzau, at TikTok-appen indsamler data i et større omfang end andre sociale medier. Og når der er tale om en kinesisk virksomhed er der risiko for, at de kinesiske myndigehder kan forlange oplysningerne udleveret.