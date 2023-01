TIG: Det er vigtigt med en åben beslutningsproces i Naalakkersuisut og en kritisk presse

Redaktionen Lørdag, 28. januar 2023 - 14:16

Beslutningsprocessen omkring nye aktører i fiskeriet bør være så åben, gennemsigtig og saglig som muligt. Men det er også vigtigt, at Naalakkersuisut og Departementet for Fiskeri ikke begynder med mudderkastning mod personer, som stiller kritiske spørgsmål.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Det siger Karen Heilmann Lennert, formand for Transparency International Greenland, blandt andet i en udtalelse. Den kommer, efter at Sermitsiaq har bedt organisationen om en kommentar til, om der er tale om vennetjenester, favorisering eller nepotisme, når Naalakkersuisuts beslutter at tildele 7.500 tons torsk til nye aktører i torskefiskeriet i Østgrønland.

Vi bragte i sidste uge tre artikler i sagen, som oppositionspartiet Demokraatit betegnede som en vennetjeneste.

– Jeg gider ikke mere se den slags, sagde partiformand Jens-Frederik Nielsen.

Med henvisning til anonyme kilder i fiskeribranchen skrev Sermitsiaq, at det er naalakkersuisoq for fiskeri og fangst, Siumutteren Karl Tobiassens opfindelse at få nye aktører ind i torskefiskeriet.

To nystiftede selskaber, Norsaq og Tuukkaq, har søgt om at få del torskekvoten på 7.500 tons. Fiskeriministeren skulle angiveligt ifølge en af kilderne have opfordret folk fra Uummannaq til at gå sammen med Kim Bruno Høegh-Dam om at søge. Høegh-Dam og en række andre investorer er nu medejere af Norsaq.

– Det er vennetjenester, ja korruption, hvis de får torskefiskeri ved Østgrønland, sagde en anonym kilde avisen.

