TIG: Bedre forhold for whistleblowere i Grønland

Merete Lindstrøm Tirsdag, 23. juni 2020 - 16:10

Den 23. juni er det World Whistleblowers Day, og Transparency International Greenland (TIG) ønsker at markere dagen ved at sætte fokus på whistlebloweres vigtige rolle i samfundet.

Whistleblowere verden over risikerer deres karriere, deres levebrød og undertiden deres personlige sikkerhed for at afsløre forhold, der truer den offentlige interesse, understreger organisationen som selv kæmper for mere gennemsigtighed og mod korruption og nepotisme her i landet.

- Det kræver stort mod at stå frem i sager om uærlige procedurer, bedrageri eller underslæb, der kommer fra egen organisation, og vi tror på, at langt flere sager ville kunne komme frem i lyset, hvis der var tillid til, at der fandtes gode ordninger, for så løber whistleblowere ikke en lige så stor risiko, siger Birita Í Dali, som er formand for Transparency International Greenland.

For tæt på

På nuværende tidspunkt har Selvstyret en whistleblowerordning, hvor ansatte i Selvstyret kan rapportere om ulovlige forhold, nepotisme med mere.

- Det er sundt og det kan vi kun bakke op om, men desværre varetages denne ordning internt, og det betyder, at der ikke er vandtætte skotter mellem arbejdsgiver og whistleblowerordningen. Derfor mener vi også, at ordningen mister en del af sit formål, når den ligger "in house", siger Birita Í Dali.

Whistleblowerordningen hører under Intern Revision i Økonomi- og personalestyrelsen.

Fra 2015 da ordningen trådte i kraft, til den første evaluering i 2017 havde der i alt været syv henvendelser. Af de syv henvendelser var seks anonyme og én ikke-anonym, oplyses det i Selvstyrets evaluering af ordningen.

Sermitisiaq.AG har forsøgt at fremskaffe nyere evaluering af ordningen uden held.

Anbefaler lovgivning

Transparency International Greenlandhar tre forslag til forbedringer for whistleblower-ordningerne i landet:

• Naalakkersuisut/Inatsisartut udarbejder og vedtager lovgivning der beskytter whistleblowers.

• Selvstyret, kommunerne og virksomheder etablerer whistleblower-ordninger med ekstern håndtering.

• Alle, der bliver bekendt med kritisabel eller ulovlig adfærd, gør opmærksom på det.