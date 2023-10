Tidszoneskift: Bliver uden problemer - men opdatering af udstyr er vigtigt

Jensine Berthelsen Lørdag, 28. oktober 2023 - 12:44

Vi kan som mennesker nok godt forstå, at vi IKKE skal stille armbåndsuret en time tilbage, som vi hidtil har gjort. Men kan vores computere, mobiler og øvrige tidsfølsomme udstyr finde ud af det?

Sermitsiaq.AG har spurgt Digitaliseringsstyrelsen om overgangen til den nye tidszone forventes at blive gnidningsfri for henholdsvis almindelige borgere og virksomhederne?

- Ja, hvis det drejer sig om personligt udstyr, såsom mobiler, iPads, computere og andre personlige udstyr vi selv kan håndtere i hjemmet. Fordi producenter af smart udstyr, såsom Android og Apple, har modtaget de nødvendige opdateringer omkring tidszone ændring. Eventuelt vil udstyret spørge os, om vi vil skifte til den nye tidszone.

- Muligvis, hvis det drejer sig om virksomheder, der har tidsfølsomt udstyr, fordi det kræver, at man har forberedt på den nye tidszone og har opdateret virksomhedens IT-systemer, forklarer Selvstyrets IT-chef for centraladministrationen, Aputsiaq Gudbrand Petersen.

Forberedelser siden den politiske beslutning

Aputsiaq Gudbrand Petersen forklarer, at der har været travlhed med at få indført den nye tidszone så gnidningsfrit som muligt, og at forberedelserne har været i gang, siden den politiske beslutning om tidens bestemmelse blev vedtaget:

- Vi kan ikke gardere os 100 procent på, at alting vil foregå problemfrit, vi kan derfor heller ikke udelukke, at nogle vil støde ind i udfordringer, men vi har haft god tid til at forberede vores systemer til den nye tidszone.

- Jeg kan kun udtale mig omkring vores IT-systemer hos Grønlands Selvstyres centraladministration, men jeg formoder at virksomheder og deres IT-leverandører eller IT-afdelinger er opmærksomme på, at de skal sikre, at de er klar til ikke at stille om til vintertid på deres systemer, siger Aputsiaq Gudbrand Petersen til Sermtisiaq.AG

Formandens departement forventer også problemfrit tidszoneskifte

En ting er også, hvordan man rent teknisk skal forholde sig til tidszoneskiftet, men også den politiske del er i orden, bekræfter formandens departement:

- Siden man på politisk plan besluttede, at tidszonen skal ændres, har vi draget hensyn til at meddele de internationale databaser, der styrer de internetbaserede systemer, at Grønland er på vej til en ændret tidszone, så vi regner med at tingene vil gå gnidningsfrit lørdag aften, fortæller departementschef for Formandens Departement, Hans Peder Barlach Christensen til Sermitsiaq.AG.

Derudover har Tusass også et helt team klar til at rykke til, hvis der skulle ske uforudsigelige problemer i forbindelse med tidszoneskiftet. Det oplyser kommerciel direktør hos Tusass, Nikolaj Christoffersen.