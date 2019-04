Tidligt rigsmøde: Holdes før folketingsvalg

Walter Turnowsky Mandag, 08. april 2019 - 13:55

Opdateret klokken 16.21 med kommentar fra formandens departement.

Rigsmødet holdes i år allerede 11.april - som oftest ligger det i juni.

Mødet går på omgang mellem Danmark, Færøerne og Grønland, og i år er det Kim Kielsens tur til at være vært ved mødet. Så han har inviteret statsminister Lars Løkke Rasmussen og lagmand Aksel V. Johannesen til Ilulissat.

- Jeg ser frem til at være vært ved rigsmødet i Ilulissat, hvor lagmanden, statsministeren og jeg har mulighed for at drøfte emner af fælles interesse for os som regeringsledere i rigsfællesskabet, siger Kim Kielsen i en pressemeddelelse.

Det tidlige rigsmødet i år, betyder at dert kan holdes før folketingsvalget, som skal afholdes senest 17. juni. På Christiansborg tales der på gangene om, at Lars Løkke Rasmussen vil udskrive valget umiddelbart efter påske. Rigsmødedatoen på torsdag betyder, at rigsmødet ville kune nåes også inden den dato.

Formandens departement oplyser, at aftalen om et tidligt rigsmøde i år er truffet en gang sidste år samt at det intet har at gøre med tidspunkter for valg det ene eller det andet sted. Tidspunktet blev ifølge departementet valgt ud fra, at Kim Kielsen gerne vil give sine gæster en oplevelse af Grønland på en anden tid af året, end om sommeren, som traditionen ellers er.

Rigsmødet afsluttes med en kort rundtur i Diskobugten og et besøg i bygden Saqqaq, hvor delegationen skal hilse på repræsentanter fra bygdebestyrelsen.

Rigsmøderne er uformelle politiske drøftelser på regeringslederniveau. I forbindelse med de seneste rigsmøder er væsentlige politiske initiativer blevet lanceret. Sidste år handlede det om det danske engagement i lufthavnene i Ilulissat og Nuuk. Året før handlede om det oprydningen på de tidligere amerikanske militære installationer.

Sidste rigsmøde blev afholdt på Færøerne i juni 2018.