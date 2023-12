Tidligere Trump-advokat skal betale milliarderstatning til valgansatte

Ritzau Lørdag, 16. december 2023 - 08:57

Tidligere borgmester i New York og senere advokat for præsident Donald Trump-advokat, Rudy Giuliani, skal betale 148 millioner dollar i erstatning til to valgansatte fra Georgia. Det svarer til lidt mere end én milliard danske kroner.

Det har en domstol i Washington afgjort.

Erstatningen skal betales for bagvaskelse og injurier. De to valgansatte blev af Rudy Giuliani offentligt beskyldt for valgsvindel i forbindelse med præsidentvalget i 2020.

Giuliani applerede afgørelsen, som han kalder absurd, på stedet.

Domstolen fandt, at Giuliani skal betale de to valgansatte 73 millioner dollar i kompensation for at have gjort skade på deres omdømme og have påført de to valgsansatte, Wandrea "Shaye" Moss og hendes mor Ruby Freeman, følelsesmæssig skade.

De resterende 75 millioner dollar idømmes den tidligere Trump-advokat og forhenværende borgmester i New York, for sin handling.

- Hr. Giuliani troede, at han kunne slippe afsted med at gøre Ruby og Shaye til billedet på valgsvindel, fordi han troede, at de var almindelige og kunne undværes, lød det fra de to valgansattes advokat Michael Gottlieb under hans afsluttende argumentation.

- Han har ingen ret til at udstille forsvarsløse embedsmænd for en virtuel mafia for at omstøde valget, fortsatte han.

Sagsøgerne havde krævet mindst 48 millioner dollar i erstatning forud for retssagen.

Giulianis advokat anerkendte, at den tidligere Trump-advokat havde forvoldt de to valgansatte skade. Han mente dog, at den erstatning, som sagsøgerne krævede ville være katastrofal for Giuliani.

- Rudy Giuliani bør ikke defineres ud fra, hvad der er sket i nyere tid, sagde advokaten under den afsluttende procedure.

Den forhenværende præsident Donald Trump har også tidligere omtalt en af de valgansattes ved navn, da han under en omtalt telefonsamtale i januar 2021, forsøgte at presse Georgias øverste valgtilforordnede "til at finde stemmer" for at omstøde valgnederlaget i den amerikanske delstat.

Giuliani har stået over for en række civile sager, siden han bidrog til at forsøge at omstøde valget i 2020.

/ritzau/Reuters