Tidligere trawlerejere vil kræve erstatning

redaktionen Lørdag, 08. juni 2019 - 15:19

Tilbage i 1990'erne blev kvoterne samlet på færre hænder for at effektivisere fiskeriet, hvor dengang var op mod 50 rejetrawlere i Grønland.

Konsekvenserne blev store for mange trawlerejere, hvor de blandt andet tabte indtægt, fisketrawlere og arbejdet som fisker.

Undersøgelseskommission

Flere af de tidligere fiskere, der havde lidt det skæbne, har gået sammen og etableret en forening, så der kan ske undersøgelse af, hvad der virkeligt skete for lidt under 30 år siden.

- Det har været meget dyrt for os, for vi har mistet næsten alt, hvad vi selv havde bygget op på. Vi har etableret foreningen, fordi vi håber, at der kan igangsættes en undersøgelseskommission i gang - der senere hen kan blive tale om en erstatningsarbejde til fordel for os, siger Johannes Lundblad fra Kangaatsiaq til Sermitsiaq.AG. Han er formand for foreningen 'Aalisartut Ingerlariaqqikkusuttut', som blev oprettet i december sidste år.

Vil kræve kvoter tilbage

Han påpeger, at de også vil kræve kvoter fra 1990’ene tilbage.

- Det er ikke tanken, at det er os, der skal fiske de kvoter selv. Vi har efterkommere, der kan tage det arbejde. Men vi håber på, at arbejdet med det hele skal færdiggøres, så vi kan komme videre med vores liv, lyder det fra Johannes Lundblad.