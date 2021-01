Tidligere sportsmand: Der er mulighed for at afvikle mesterskaber

Nukappiaaluk Hansen Onsdag, 13. januar 2021 - 13:59

- Hvis jeg stadig var aktiv inden for sport, ville det have været et forfærdeligt år for mig.

Det siger tidligere håndbold og fodboldspiller Finn Nielsen til Sermitsiaq.AG om sportsåret 2020, hvor langt de fleste grønlandsmesterskaber måtte aflyses på grund af coronapandemien.

Han er dog på den anden side forstående overfor beslutningen fra coronasekreteriatet om, at det har været nødvendigt at aflyse diverse mesterskaber.

- Men jeg kan også sagtens forstå sportsfolk, som klager over aflysningerne. Som idrætsudøver har man brug for kampe, for det er det, man træner op til. Jeg kunne også fornemme blandt befolkningen, at der manglede noget i de perioder, hvor der afvikles mesterskaber. Mesterskaberne skaber jo glæde i befolkningen, derfor håber jeg på, at der skal afvikles mesterskaber i år, fremhæver Finn Nielsen.

Muligheder i stedet for hindringer

Han håber derfor, at der bliver tænkt anderledes, så der kan spilles grønlandsmesterskaber.

- Man skal se på mulighederne, hvordan mesterskaberne kan afholdes, i stedet for blot at fokusere på begrænsningerne. Måske kan der laves særlige aftaler omkring coronatests til sportsfolk, hvis der skal afholdes turneringer.

- Og alle turneringer behøver nødvendigvis ikke afvikles i samme byer. Der kan måske først afvikles turneringer for de nærmeste kommuner, så kun to kommuner deltager. Efter det kan vinderne så spille ved slutspilskampe under særlige forhold, foreslår han.

Store forskelle

Hvis idrætten skal udvikles, må de bedste spille mod hinanden, mener han.

- I nogle kommuner kan der være store forskelle mellem de bedste og de næstbedste, derfor må der ses mulighederne for, hvordan mesterskaberne kan holdes. Hvis idrætten ikke skal under større nedgang, må der ske noget inden for sporten i år, lyder det fra Finn Nielsen.

Naalakkersuisut har forlænget restriktioner om forsamling og rejser frem til og med den 30. april 2021, hvilket betyder, at de traditionelle mesterskaber i foråret må aflyses. I stedet kigger Grønlands Idrætsforbund efter mindre sportsturneringer, som er tilpasset bekendtgørelsen om forsamlinger.