Tidligere politiassistent dømt for at have begået underslæb

Kassaaluk Kristensen Torsdag, 12. januar 2023 - 08:51

En mand, der var ansat som politiassistent ved Grønlands Politi har under et retsmøde i november 2022 erkendt sig skyldig i at have taget penge fra politistationens pengekasse, der hvor han var ansat. Han har erkendt at have begået den kriminelle handling.

Retsmødet og rettens afgørelse faldt den 22. november 2022 i Qaasuitsoq Kredsret.

I en aktindsigt af dombogen, som Sermitsiaq.AG har modtaget lyder tiltalen, at den nu dømte, tidligere politiassistent har taget i alt 300 kroner fra pengekassen på politistation i juli 2020. Sagen er modtaget af kredsretten i august 2022.

- Retten finder det som en skærpende omstændighed, at domfældte har tilegnet sig midler der var betroet til ham gennem hans tidligere stilling, lyder det i rettens afgørelse.

Meddeles en advarsel

Ifølge dombogen har den dømte siden sin opsigelse som politiassistent haft flere andre beskæftigelser. Sermitsiaq.AG har spurgt Grønlands Politi, hvordan ansættelsesforholdet er endt. Sekretariatschef hos Grønlands Politi, Emil Maegaard-Hoffmann oplyser, at politiet ikke kan kommentere på konkrete ansættelsesforhold for politiets ansatte.

Kredsretten finder to omstændigheder formildende i sagen. For det første har den dømte selv erkendt at have taget 300 kroner af pengekassen som han umiddelbart efter har tilbagebetalt. For det andet er sagen modtaget af retten over to år efter gerningstidspunktet.

Retten giver derfor den tidligere politiassistent en meddelelse om advarsel, hvilken kan anvendes i kriminalloven, hvis lovovertrædelsen er af ”særlig ringe grovhed, og navnlig når gerningsmanden ikke tidligere er idømt foranstaltning”.

Ofte ikke muligt at fortsætte arbejdet

Anklagemyndigheden har i denne sag krævet 10 dages betinget foranstaltning med et års prøvetid.

- Vi påstod egentlig en hårdere foranstaltning, men når jeg tager sagens omstændigheder og beløbets størrelse i betragtning, så er jeg tilfreds med rettens afgørelse, udtaler senioranklager Lars Petersen om afgørelsen til Sermitsiaq.AG.

Grønlands Politi kan ikke oplyse om det er muligt fortsat at arbejde for politiet, når man er dømt af retten i denne konkrete sag. Men sekretariatschef i Grønlands Politi, Emil Maegaard-Hoffmann oplyser, at Rigspolitiet laver en individuel og konkret vurdering af en hver sag, hvis en ansat er blevet dømt for en kriminel handling, hvor sagens karakter og omstændigheder vurderes:

- Ofte vil det ikke være muligt at fortsætte, men der kan være enkelte tilfælde i den absolut milde ende, hvor Rigspolitiet vurderer, at vedkommende kan forblive ansat i politiet, siger Emil Maegaard-Hoffmann til Sermitsiaq.AG.