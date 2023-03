Tidligere naalakkersuisoq skal være departementschef

Merete Lindstrøm Fredag, 31. marts 2023 - 14:54

65-årige Martha Abelsen skal fra 1. juni være departementschef i Departementet for Sociale Anliggender, Arbejdsmarked og Indenrigsanliggender. Det oplyser naalakkersuisut i en pressemeddelelse.

- Martha Abelsen har stor erhvervserfaring og har stort kendskab til ressortområdet. Jeg er sikker på at hun kommer til at bidrage godt til at løfte opgaverne i ressortområdet, og er den rette profil til at løfte opgaverne sammen med medarbejderne, siger Jess Svane, Naalakkersuisoq for Sociale Anliggender, Arbejdsmarked og Indenrigsanliggender.

Martha Abelsen kommer fra en stilling som direktør i Forvaltningen for Børn og Familier i Kommuneqarfik Sermersooq, som hun tiltrådte i november 2021. Hun er uddannet socialpædagog.