Tidligere misbrugt: Drop vreden på facebook - gør noget i stedet for

Walter Turnowsky Torsdag, 09. maj 2019 - 06:22

Kunstneren Gukki Nuka er godt og grundigt træt af de mennesker, der lige nu slynger deres vrede ud over facebook - men som til dagligt intet gør for at stoppe seksuelle overgreb.

- Ja, det der sker over hele Grønland, er en katastrofe og ja, dem med magt skal gøre mere men du og jeg, hvad gør vi?! Vender vi blot det døve øre og det blinde øje til og siger; Ja, det er for dårligt og så er den potte ude? Det er den ikke for vores børn!), skriver han i et opslag pp facebook.

Lige præcis Gukki Nuka kan næppe beskyldes for ikke at gøre nok. Siden 2016 har han blandet andet igennem sin kunst fortalt om seksuelle overgreb. Utrætteligt, ofte lige til kanten af udmattelsen, har han kæmpet mod misbruget.

Sidste år blev han del ag Killiliisas korps af frivillige rollemodeller. Så kunstneren taler med en vis autoritet, når han nu går i rette med facebook-krigerne.

Hvad hvis vi brugte energien på at hjælpe

- Vi skændes, vi debatterer ikke. Vi kaster med mudder. Vi vasker vores hænder. Vi er hvide. Vi er brune. Vi er "ofre".

- Nogle kæmper en indædt kamp mod en evident uretfærdighed.

- Nogle sidder på deres flade og spyer galde mod alt og alle bag deres skærm.

- Tænk på al den vrede og læggen skyld på skyld og ikke bare pegen fingre men slyngen knytnæver mod hinanden. Al den energi vi kan lægge i alt det, alt imens barn efter barn, ung efter ung, voksen efter voksen dør for øjnene af os, hvis vi brugte den energi på at tænke på vor næste og hvad kan jeg gøre og hvad gør jeg?!

- Tænk på hvor meget vi kunne opnå og hvor meget vi kunne løse... hvor mange vi kunne hjælpe og redde…

- Jeg prøver at kæmpe min kamp for at redde og jeg ved andre gør men, aaaarrgh Jeg kan blive så forbandet frustreret over mange af jer der bare spyer galde men intet gør!

- For når Titanic synker, så nytter de store ord, fraser, formuleringer og det pæne tøj ikke. Det gør handling!!!