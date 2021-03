Tidligere Kanukoka-formand: Giv kommunerne en chance

redaktionen Lørdag, 20. marts 2021 - 11:00

Indrømmet: Overskriften er et genbrug fra en artikel, som vi bragte i maj 2014, da kritikken af kommunalreformen begyndte at rumle for alvor.

Siumuts Martha Abelsen var 2010-15 formand for kommunernes landsforening Kanukoka, og blot fem år efter etableringen af storkommunerne 1. januar 2009 fandt hun det alt for tidligt at afsige en endegyldig dom over »den største administrative reform siden hjemmestyrets indførelse«.

– Giv kommunerne en chance, sagde Martha Abelsen til Sermitsiaq.

I den aktuelle valgkamp til Inatsisartut og de fem kommunalbestyrelser tirsdag den 6. april kræver flere partier, at kommunalreformen skrottes, storkommunernes nedlægges og de 18 gamle kommuner genetableres.

Martha Abelsen, der opstiller til kommunalvalget i Kommuneqarfik Sermersooq, fastholder sin opfodring fra 2014:

– Giv kommunerne en chance, siger hun til Sermitsiaq i dag.

Og med en chance mener Martha Abelsen, at forudsætningerne for kommunalreformen skal være indfriet, inden vi fælder den endelige dom over storkommunerne.

