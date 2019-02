Tidligere hjemløs: Jeg er blevet et menneske igen

Walter Turnowsky Tirsdag, 19. februar 2019 - 06:35

Charlotte Holm har levet et liv som hjemløs i København, og det var et liv der føltes utrygt og stressende.

Det var i marts 2016, hun kom til Danmark

- Der var mange grunde til jeg kom hertil, jeg kunne ikke længere bo i Grønland, fortæller hun til Sermitsiaq.AG.

Hun havde ikke noget sted at bo, så hun overnattede hos andre grønlændere i byen. Ofte nogen, som hun mødte i miljøet på Christiania.

- Der var ikke trygt, for det var hovedsagligt alkoholikere, jeg boede hos. Og så betalte jeg måske for en uge ad gangen.

- Jeg følte mig helt lost, for det var et kæmpe kulturchok at komme hertil, fortæller hun.

Fandt mål i livet

Selv holdt Charlotte sig fra alkohol i denne periode.

- Jeg ville ikke falde ned i gruppen, hvor de er drankere.

På den alkoholfrie Café Angakok på Christiania hørte hun om Morgencaféen, hvor hun kunne få et måltid mad, men nok så væsentligt, hvor projektet Et Godt Liv Nu tilbyder hjælp til hjemløse grønlandske kvinder.

- Det lærte mig at se ind i mig selv og finde ud af, hvad jeg egentlig vil. Vi drøftede, hvad mine mål er, og hvordan jeg kan opnå dem.

Og det er netop centralt for projektet, at kvinderne selv skal definere, hvad de vil med deres liv, forklarer Løkke Munk Kirkegaard, der sammen med kollegaen Susanne Gram-Hanssen er ansvarlig for projektet.

- Det går ud på at støtte kvinderne til at få en bevidsthed om, hvordan de selv med bittesmå skridt kan få livet til at gå den vej, som de egentlig ønsker det, forklarer hun til Sermitsiaq.AG.

Bolig i Nyborg

For Charlotte var det første mål at finde en bolig, væk fra ræset i København. I dag bor hun sammen med sin kæreste i Nyborg. Kæresten kom til Danmark et halvt år efter Charlotte selv.

- Her er virkelig fredeligt, siger hun.

- Nogle gange næsten for fredeligt, siger hun efter en kort pause og bryder ud i en glad latter.

- Vi går ture, eller cykler, og har et virkelig godt liv.

- Jeg var helt nede mens jeg var hjemløs og var deprimeret over min situation. Nu kan jeg føle mig som et menneske igen.

Forløbet i Et Godt Liv er på et halvt år, men mange er fortsat efterfølgende. Dels søger fortsat hjælp til komme videre, men i nok så høj grad fungerer de som støtte for de næste kvinder i projektet.

Ikke flere penge til projektet

Projektet har kørt i to år, og i hver halvår har mellem seks og ti kvinder deltaget.

- Af alle de kvinder, er der kun en, der ikke rigtig er kommet videre. De øvrige har alle enten fået et lidt bedre liv eller et meget bedre liv, siger Løkke Munk Kirkegaard.

For Charlotte Holm er næste mål allerede stukket ud.

- Jeg vil gerne finde et fast job, selvom det ikke er særlig nemt her i Danmark.

Projekt Et Godt Liv er i to år blevet finansieret direkte af socialministeriet i Danmark, men nu er midlerne løbet ud med udgangen af sidste år. Hvis der ikke findes andre midler, kan projektet derfor ikke fortsætte.