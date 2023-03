Tidligere GE-formand er død

Redaktionen Torsdag, 09. marts 2023 - 14:46

Erhvervsmand, virksomhedsejer og aktiv foreningsmand, Erik J. Nørskov, er afgået ved døden mandag den 6. marts. Han blev 74 år.

Erik J. Nørskov var en erhvervsmand i Qaqortoq, og havde drevet sin entreprenørvirksomhed Nørskovgruppen i Qaqortoq igennem 43 år.

Erik Nørskov var også en aktiv foreningsmand og blandt andet blev formand for GE’s lokalafdeling i 2020. Han var velkendt i Grønlands Erhverv, og desuden været formand for GE i årene 1992-95.

Værdsat sponsor

Til sin død var han formand for GE’s brancheudvalg for el og vvs, der blandt andet har fokus på uddannelse, kompetenceudvikling for lærlinge.

Qaqortoqs håndboldklub skriver i et mindeord, at Erik Nørskov var en velkendt mand i sportsverdenen i Sydgrønland.

- Qaqortoq har mistet en stor personlighed og en person, som i mange år har haft stor betydning for byen, både menneskeligt, indenfor erhverv, men også i sportens verden. Erik har via sin store interesse for sporten, i mange år været sponsor for K-1933 i klubbens storhedstid, skriver K-33 håndboldklubben på sin Facebook-side.

Han var desuden bestyrelsesformand i boligselskabet INI A/S i en overgang.