Tidligere GBU-formand afgået ved døden

Lars Lundblad, der har været formand for Grønlands Bold Union, daværende GBU, er afgået ved døden efter en sygdomsperiode. Han er afgået ved døden natten til tirsdag.

Lars Lundblad var et kendt ansigt i især fodboldverdenen.

Han har igennem 1970’erne og 1980’erne været aktiv fodboldspiller, hvor han også har været med til at hente flere trofæer.

Lars Lundblad har ikke kun været aktiv fodboldspiller. De senere år har han også været træner for den lokale fodboldklub og har været formand for GBU i flere år.

Politisk aktiv

Lars Lundblad valgte at træde tilbage som formand for GBU i nytåret 2014, hvorefter John Thorsen afløste ham. Her begrundede han sin tilbagetrækning med, at det kræver kræfter at drive en stor sportsorganisation, der samler fodbolden, og at han ville stoppe på grund af sygdom.

Tidligere GBU-formand, John Thorsen, skriver i sine mindeord om Lars Lundblad, at han husker ham som en mand der brænder for sporten:

- En tidligere træner. Vores tidligere formand i unionen, og manden jeg afløste som formand. Hans hjerte bankede for sporten. Hans hjerte bankede for at udvikle børns kunnen. En tidligere landsholdstræner, og en dedikeret træner for klubber er nu borte. Jeg takker ham for hans indsats på vegne af NÛK, udtaler John Thorsen.

Lars Lundblad har også været politisk aktiv og har været lokalformand for Siumut i Qaqortoq.

Han har under sit politiske virke som formand for Siumut blandt andet arbejdet for, at Qaqortoq skal have en lufthavn.

