Tidligere formand for IA i Facebook-udbrud: Jeg er færdig med IA

Jensine Berthelsen Onsdag, 30. august 2023 - 16:59

Flere borgere har lagt mærke til et par opsigtsvækkende opslag på Facebook fra tidligere formand for IA, Johan Lund Olsen. Det første opslag var en klar udmelding om exit fra partiet Inuit Ataqatigiit, mens det næste var en besked om at der var et andet parti som kunne forvente at få et nyt medlem.

"Jeg har forladt IA"

Sådan lyder den korte og kontante offentligt for alle besked fra Johan Lund Olsen på hans Facebookprofil.

Næste opslag viser, at Johan Lund Olsen må have tænkt lidt længere end en udmelding af sit parti.

"Ærlighed har altid været vigtig for mig. Jeg har vendt Inuit Ataqatigiit ryggen, og er nu igang med at søge om at blive medlem af Demokraatit", lyder det.

Johan Lund Olsen vil ikke kommentere sine opslag overfor Sermitsiaq.AG. men de nåede at blive spredt med lynets hast, inden han igen har fjernet begge opslag. Johan Lund Olsen understreger dog overfor redaktionen, at han fortsat er medlem af IA.