Tidligere F1-verdensmester: Jeg glæder mig til at tage til Grønland

Nukappiaaluk Hansen Fredag, 08. januar 2021 - 16:21

Tyske Nico Rosberg blev verdensmester i Formel 1 i 2016, og han skal køre racerløb i Kangerlussuaq i august i år, hvis coronasituationen tillader det.

Han har nemlig startet et hold, som skal deltage i den første sæson af ekstreme motorløbsserien - Extreme E.

- Et besøg i Grønland har længe været på min ønskeliste og at få mulighed for at føre det besøg ud i livet og oven i købet få mulighed for at køre racerløb deroppe er så fedt, noget som jeg er meget spændt på og glæder mig til, udtalte han ved lancering af sit holdet, Rosberg Extreme E Racing.

Lewis Hamilton, som blev verdensmester i Formel 1 sidste sæson, er også med på startlisten i motorløbsserien.

Sæsonen rykket

Den første sæson af Extreme E skulle efter planen have startet i denne måned, men på grund af forskellige omstændigheder blev sæsonstarten rykket til marts.

Der skal køres fem løb i sæsonen.

Det første løb køres i Saudi Arabien den 20. og 21. marts. Herefter gælder det Lac Rose i Senegal, mens den tredje afdeling af serien køres i Kangerlussuaq, og det sker den 28. og 29. august.

Løbet afsluttes derefter både i Brasilien og Argentina.